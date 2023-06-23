Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete’de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geride bıraktığımız günlerde asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda 400 liralık asgari ücret desteği de 500 liraya çıkarılmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etmişti.
OCAK AYINA GÖRE YÜZDE 34 ARTIŞ: VERGİ MUAFİYETİ SÜRECEK
Brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 lira olarak belirlenen asgari ücrete Ocak ayına göre yüzde 34 artış yapıldı. Maaşların asgari ücrete kadar olan tutarından vergi alınmaması uygulaması yılın ikinci yarısında devam edecek.
YENİ ÜCRET 6 AY GEÇERLİ OLACAK
Açıklanan asgari ücret rakamı 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanacak.