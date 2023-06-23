Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete’de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geride bıraktığımız günlerde asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda 400 liralık asgari ücret desteği de 500 liraya çıkarılmıştı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etmişti.