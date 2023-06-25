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    • Ekonomi
    • 25.06.2023 12:11
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    • 25.06.2023 12:11
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    Temmuz ayı kira zammı kaç TL olacak 2023? Temmuz'da kira fiyatları düşer mi? Kira artış oranı ne kadar oldu?

    Temmuz ayı kira zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayına sayılı günler kala vatandaşlar kira artışı gündemde yerini aldı. Peki, Temmuz ayı kira zammı kaç TL olacak 2023? Temmuz'da kira fiyatları düşer mi? Kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı kira zammı kaç TL olacak 2023?

    Kira artış oranı hakkında aramalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle kira artış oranı da belli oluyor. Temmuz ayına az bir zaman kala kira zamları merak edildi. Peki, Temmuz ayı kira zammı kaç TL olacak 2023? Temmuz'da kira fiyatları düşer mi? Kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

    KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI MI?

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılacağını açıkladı ve şunları söyledi;

    "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

    Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

    KİRADA ZAM SINIRI SÜRESİ 1 TEMMUZ 2023'TE SONA ERİYORDU

    Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz'da sona eriyordu ancak bu süre bir yıl daha uzatıldı.

    1 Temmuz 2024'e kadar kira tepit davaları, her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkı bulunuyor ancak dava açılmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak.

    Düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.


        Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor.

        HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

        HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        KONUT ÖRNEK HESAP

        Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

        Girdiğiniz Artış Oranı: %25

        Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
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        Haberler Ekonomi Temmuz ayı kira zammı kaç TL olacak 2023? Temmuz'da kira fiyatları düşer mi? Kira artış oranı ne kadar oldu?
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