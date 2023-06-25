Kira artış oranı hakkında aramalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle kira artış oranı da belli oluyor. Temmuz ayına az bir zaman kala kira zamları merak edildi. Peki, Temmuz ayı kira zammı kaç TL olacak 2023? Temmuz'da kira fiyatları düşer mi? Kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...
KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılacağını açıkladı ve şunları söyledi;
"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."
Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.
KİRADA ZAM SINIRI SÜRESİ 1 TEMMUZ 2023'TE SONA ERİYORDU
Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz'da sona eriyordu ancak bu süre bir yıl daha uzatıldı.
1 Temmuz 2024'e kadar kira tepit davaları, her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkı bulunuyor ancak dava açılmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak.
Düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.