Temmuz ayı kira zammı kaç TL olacak 2023? Temmuz'da kira fiyatları düşer mi? Kira artış oranı ne kadar oldu?

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI MI?



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılacağını açıkladı ve şunları söyledi;



"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.