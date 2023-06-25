Asgari ücretin ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi! En az %30 artış gündemde

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücrete ara zam oranı belli oldu. Şimdi gözler temmuz ayında yapılacak emekli ve memur zamlarına çevrildi. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını enflasyon belirliyor. Ancak bir süredir enflasyon dışında emeklilere ve memurlara refah payı da veriliyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:
Bu yıl 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 çıktı. 6 aylık enflasyon ise Temmuz'un 5'inde açıklanacak. Bu rakamında yüzde 20 civarında olması bekleniyor. Yapılacak 10-15 puanlık bir refah payı artışı ile toplam zam oranının yüzde 30-35'i bulması bekleniyor. Öte yandan taban maaş artışı ve 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için kademeli bir artış da düşünülüyor.
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:
Temmuz'da toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam ve enflasyon farkı alacaklar. 10-15'lik refah payı geldiğinde memurların ve memur emeklilerinin de toplam artışı yüzde 30-35'i bulabilecek. Ancak taban maaşın 22 bin liraya çıkartılacağı düşünüldüğünde az maaş alanlar için artış oranı yüzde 80'leri de geçmiş olacak.