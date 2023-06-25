Asgari ücretin ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi! En az %30 artış gündemde

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:

Bu yıl 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 çıktı. 6 aylık enflasyon ise Temmuz'un 5'inde açıklanacak. Bu rakamında yüzde 20 civarında olması bekleniyor. Yapılacak 10-15 puanlık bir refah payı artışı ile toplam zam oranının yüzde 30-35'i bulması bekleniyor. Öte yandan taban maaş artışı ve 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için kademeli bir artış da düşünülüyor.