Bağ-Kur’luya müjde! 5 yıl erken emeklilik ile prim şartı 7200 güne iniyor...

Seçimlerin hemen ardından çalışmaya başlayan TBMM, çok önemli yasaları çıkartmaya hazırlanıyor. Meclis'e gelmesi beklenen ilk torba yasa ile memurların taban maaş artışı, emeklilerin refah payı ve seyyanen kademeli zam gibi konular yasalaşacak.
Yasa 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinden sonra çıkartılacak. 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra bunun üzerine konulacak refah payı belirlenecek. Daha sonra da bu refah payı bir yasal düzenleme olarak Meclis'ten çıkartılacak.
5 aylık enflasyon yüzde 15,26 çıkmıştı. 6 aylık enflasyonun ise yüzde 20'ye yakın çıkması bekleniyor. Bunun üzerine konulacak 10-15 puanlık refah payı ile emeklilerin ve memurların artışlarının yüzde 30-35 arasında olmasını bekliyoruz. Ancak kesin rakamlar 5 Temmuz'dan sonra ortaya çıkacak.