Bağ-Kur’luya müjde! 5 yıl erken emeklilik ile prim şartı 7200 güne iniyor...

Yeni bu yasada yer alacak önemli konulardan birisi de Bağ-Kur'lu esnaf için hazırlığı yapılan prim indirimi olacak. Böylece Bağ- Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek. Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.





EYT'LİLER YARARLANIR MI?

Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999- 30.01.2008 arası sigortalı olan Bağ- Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır. Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek. Bu arada EYT'liler içinde henüz 9 bin günü doldurmamış Bağ- Kur'lular yasa düzenlemesi kapsamına girerlerse 7200 günleri varsa hemen emekli olabilecekler. Bu yüzden yasanın kapsamı burada önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 öncesini kapsaması gerekiyor.