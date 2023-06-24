Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçisi ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak?

Tediye ödeme tarihleri merakla bekleniyordu. Bakanlıkta son dakika açıklaması yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Böylece "Tediye ödemeleri yattı mı?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Peki, kamu işçisi ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar!
TEDİYE ÖDEMELERİ YATTI MI?
Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.