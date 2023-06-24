Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçisi ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak?

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kuruluşları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve işletmelerde ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personel ücret sistemlerine kullanım her yıl için bir aylık kullanan devletçe verilen ikramiye ödenir.