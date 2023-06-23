Çiftçilere destek ödemesi bugün hesaplarda! Bakan Yumaklı açıkladı

* Organik Arıcılık desteği kapsamında 841 bin 410 TL olmak üzere toplam 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ve

* 966 milyon TL yaş çay alım bedeli ile birlikte toplam 3 Milyar 445 Milyon 874 Bin TL bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.