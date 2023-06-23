Çiftçilere destek ödemesi bugün hesaplarda! Bakan Yumaklı açıkladı

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.
Yumaklı şu ifadeleri kullandı:
2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum.
Tarımsal Destekleme Ödemelerine ve Yaş Çay Alımı Bedeline ilişkin detaylar şu şekildedir;
* Çay Budama Tazminatı kapsamında 1 milyar 168 milyon 648 bin 462 TL
* Süt Desteği kapsamında 1 milyar 70 milyon 606 bin 898 TL
* Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 87 milyon 961 bin 179 TL