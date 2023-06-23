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    • Ekonomi
    • 23.06.2023 14:46
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    • 23.06.2023 14:53
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    Çiftçilere destek ödemesi bugün hesaplarda! Bakan Yumaklı açıkladı

    Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.

    Çiftçilere destek ödemesi bugün hesaplarda!

    Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.

    Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

    2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum.

    Tarımsal Destekleme Ödemelerine ve Yaş Çay Alımı Bedeline ilişkin detaylar şu şekildedir;

    * Çay Budama Tazminatı kapsamında 1 milyar 168 milyon 648 bin 462 TL

    * Süt Desteği kapsamında 1 milyar 70 milyon 606 bin 898 TL

    * Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 87 milyon 961 bin 179 TL

        * Küçük Ölçekli Balıkçılık desteği kapsamında 69 milyon 714 bin 688 TL

        * Tarımsal Yayım ve Danışmanlık desteği kapsamında 30 milyon 564 bin TL

        * Yağlı Tohumlu Bitkiler desteği kapsamında 27 milyon 360 bin 67 TL

        * Hububat- Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 13 milyon 811 bin 398 TL

        * Sertifikalı Tohum Üretim desteği kapsamında 9 milyon 485 bin 382 TL

        * Mazot Gübre desteği kapsamında 880 bin 516 TL

        * Organik Arıcılık desteği kapsamında 841 bin 410 TL olmak üzere toplam 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ve

        * 966 milyon TL yaş çay alım bedeli ile birlikte toplam 3 Milyar 445 Milyon 874 Bin TL bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.
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        Haberler Ekonomi Çiftçilere destek ödemesi bugün hesaplarda! Bakan Yumaklı açıkladı
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