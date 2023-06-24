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    • Ekonomi
    • 24.06.2023 17:42
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    • 24.06.2023 17:42
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    Ayakları yerden kesecek keşif! Duvarın her yerinden oluk oluk altın fışkırıyor

    İsrail'in kuzeyinde yer alan Hermon Nehri doğa koruma alanı içindeki Banias arkeolojik sahasında son zamanlarda heyecan verici bir keşif yapıldı. Arkeologlar, bir duvarın içine gizlenmiş bir hazine buldular ve içinde 44 adet saf altın sikke ortaya çıktı. Bu sikkelere dair yapılan araştırmalar, hazineye ait olabilecek en eski tarihi MS 635 olarak işaret ediyor. Keşif bölgenin tarihine ışık tutacak önemli bir buluntu olarak değerlendiriliyor.

    Çılgın keşif! Her yerden şakır şakır altın fışkırıyor

    İsrail'in kuzeyinde yer alan Hermon Nehri doğa koruma alanı içindeki Banias arkeolojik sahasında heyecan verici bir keşif yapıldı. Arkeologlar duvarın içine gizlenmiş bir hazinede 44 adet saf altın sikke buldu. Bu sikkelere dair yapılan araştırmalar hazineye ait olabilecek en eski tarih olarak MS 635 yılını işaret ediyor. Bu dönemde bölge Bizans İmparatorluğu'nun kontrolündeyken Müslümanlar tarafından fethedildi. Bölgede yapılan bu keşif tarih ve arkeoloji alanında önemli bir buluntu olarak değerlendiriliyor.

    DÜNYANIN AYAĞINI YERDEN KESECEK KEŞİF!

    Yapılan araştırmalar ve analizler bulunan sikkelere dair tarihi ve arkeolojik önemli ipuçları sunuyor. Sikkelere ait yazıtlar ve motifler, bölgedeki Bizans egemenliğinin son dönemlerine ışık tutuyor.

    635 yılı Müslümanların bölgeyi fethettiği tarihi bir dönem olarak biliniyor ve bu hazinenin o döneme ait olduğu düşünülüyor.

        Bilim insanları ülkenin kuzeyindeki Hermon Nehri (Banias) sahasında bulunan 170 gr ağırlığındaki istifin MS 635 yılında Müslümanların bölgeyi fethi sırasında saklandığını söyledi. Araştırmacılar ayrıca, sikkelerin bölgedeki Bizans egemenliğinin sonlarına ışık tuttuğunu söyledi.

        Kazı yöneticisi Yoav Lerer, "Sahibinin, bir gün mülkünü geri almak için geri dönmeyi umarak, savaş tehdidinde servetini gizlediğini düşünüyoruz. Sikke yığınının keşfi, Bizans yönetiminin son 40 yılı boyunca Banias şehrinin ekonomisine de ışık tutabilir" diye konuştu.

        Diğer taraftan İsrailli yetkililer antik kentin bir yerleşim bölgesinde yapılan kazıda altın sikkelerin yanı sıra bina kalıntıları, su kanalları ve borular, bronz sikkeler ve çok daha fazlasını ortaya çıkarıldığını aktardı.

            İsrail Eski Eserler Kurumu'nda nümismatik (para birimi) uzmanı olan Dr. Gabriela Bijovsky, madeni paraların bir kısmının İmparator Phocas'a (MS 602-610) ancak çoğunun halefi Herakleios'a (MS 610 - 641) ait olduğunu söyledi.
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            Haberler Ekonomi Ayakları yerden kesecek keşif! Duvarın her yerinden oluk oluk altın fışkırıyor
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