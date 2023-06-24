Ayakları yerden kesecek keşif! Duvarın her yerinden oluk oluk altın fışkırıyor

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hermon Nehri doğa koruma alanı içindeki Banias arkeolojik sahasında heyecan verici bir keşif yapıldı. Arkeologlar duvarın içine gizlenmiş bir hazinede 44 adet saf altın sikke buldu. Bu sikkelere dair yapılan araştırmalar hazineye ait olabilecek en eski tarih olarak MS 635 yılını işaret ediyor. Bu dönemde bölge Bizans İmparatorluğu'nun kontrolündeyken Müslümanlar tarafından fethedildi. Bölgede yapılan bu keşif tarih ve arkeoloji alanında önemli bir buluntu olarak değerlendiriliyor.
DÜNYANIN AYAĞINI YERDEN KESECEK KEŞİF!
Yapılan araştırmalar ve analizler bulunan sikkelere dair tarihi ve arkeolojik önemli ipuçları sunuyor. Sikkelere ait yazıtlar ve motifler, bölgedeki Bizans egemenliğinin son dönemlerine ışık tutuyor.
635 yılı Müslümanların bölgeyi fethettiği tarihi bir dönem olarak biliniyor ve bu hazinenin o döneme ait olduğu düşünülüyor.