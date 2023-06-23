Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,85 değer kazanarak günü 5.582,75 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 154,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 81,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,27 ve holding endeksi yüzde 3,32 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 8,40 ile madencilik oldu.
Haftaya yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili nedeniyle 1,5 gün açık olacağını belirten analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de büyüme, yeni konut satışları, kişisel gelir ve harcamalar, Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi karları, Avro Bölgesi'nde enflasyon, tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.