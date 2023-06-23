Haftaya yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili nedeniyle 1,5 gün açık olacağını belirten analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de büyüme, yeni konut satışları, kişisel gelir ve harcamalar, Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi karları, Avro Bölgesi'nde enflasyon, tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.