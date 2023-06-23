Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 23 Haziran ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları yüzde kaç oldu? Faizin yükselmesi, artması ne demek?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, 22 Haziran itibarıyla ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için yeni faiz oranlarını belirledi. Bankaların bu adımı, tüketici ve yatırımcıların kredi kullanımıyla ilgili merakla beklediği bir gelişmeydi.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Bankanın 50.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için uyguladığı aylık faiz oranı %1,94 olarak belirlendi. Ayrıca Ziraat Bankası, taşıt kredilerinde de yenilikler yaptı. 100.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli taşıt kredisi için aylık faiz oranı %1,94 olarak belirlendi.