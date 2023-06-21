THY ve AnadoluJet'in Trabzon seferlerine 'pist' düzenlemesi

THY Basın Müşavirliğinin açıklamasına göre, 23 Haziran Cuma günü Trabzon Havalimanı pistinde yapılacak onarım çalışması dolayısıyla havalimanı 7 saat boyunca uçuşlara kapatılacak. Onarımın gerçekleştirileceği 02.00-09.00 saat aralığına denk gelen seferler iptal edildi.
HANGİ SEFERLER İPTAL OLDU
Çalışmalar nedeniyle AnadoluJet'in TK 7062 Ankara-Trabzon (22 Haziran gece seferi), TK 7063 Trabzon-Ankara, TK 7060 Ankara-Trabzon ve TK 7061 Trabzon-Ankara seferleri iptal oldu.
THY'nin ise TK 2846 İstanbul-Trabzon, TK 2847 Trabzon-İstanbul, TK 2826 İstanbul-Trabzon, TK 2827 Trabzon-İstanbul, TK 4042 Trabzon-Kuveyt, TK 4043 Kuveyt-Trabzon, TK 226 Trabzon-Dammam ve TK 227 Dammam-Trabzon uçuşları yapılamayacak.