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    • Ekonomi
    • 23.06.2023 09:01
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    • 23.06.2023 09:01
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    Kenarda köşede 210.000 TL'niz varsa müjde yaşadınız! Bankada parası olan sevinçten takla atıyor! 32 gün net kazancı...

    Pek çok kişi tasarruflarını bankalara yatırarak mevduat hesaplarında elde edecekleri faiz geliriyle birikimlerini değerlendirme fırsatı buluyor. Bu nedenle bankaların sunduğu mevduat faiz oranları tasarruf sahipleri tarafından yakından takip edilen bir konu haline geliyor. Bankalar arasındaki rekabet mevduat faiz oranlarının önemli bir faktör haline gelmesine neden oluyor. Son olarak bazı bankalar oranlarda değişikliğe gitti.

    Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Haziran ortası itibariyle bankaların mevduat faiz oranlarında yapılan güncellemeler, tasarruf sahipleri ve mevduat sahipleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Faiz oranlarındaki artış insanların birikimlerinden elde edecekleri geliri artırma potansiyeli sunuyor. Bu nedenle insanlar en iyi getiriyi elde etmek için farklı bankalar arasında faiz oranlarını dikkate alarak karşılaştırma yapmak istiyor.

    CEPTETEB

    Faiz Oranı
    %35,00
    Net Getiri
    6.121,64 TL
    Vade Sonu Ödeme
    216.121,64 TL

    GARANTİ BBVA

    e-vadeli hesap

    Faiz Oranı
    %31,00
    Net Getiri
    5.422,03 TL
    Vade Sonu Ödeme
    215.422,03 TL

        ING

        Faiz Oranı
        %35,00
        Net Getiri
        6.121,64 TL
        Vade Sonu Ödeme
        216.121,64 TL

        DENİZBANK

        Vade Sonu Net Bakiye
        216.297 TL
        Yıllık Faiz Oranı
        % 36,00
        Net Kazanç
        6.297 TL

        YAPI KREDİ

        Vade Sonu Net Bakiye
        215.597 TL
        Yıllık Faiz Oranı
        % 32,00
        Net Kazanç
        5.597 TL

            ENPARA

            Vade Sonu Net Bakiye
            214.023 TL
            Yıllık Faiz Oranı
            % 23,00
            Net Kazanç
            4.023 TL

            ZİRAAT BANKASI

            Vade Sonu Net Bakiye
            215.247 TL
            Yıllık Faiz Oranı
            % 30,00
            Net Kazanç
            5.247 TL
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            Türk Telekom
            Haberler Ekonomi Kenarda köşede 210.000 TL'niz varsa müjde yaşadınız! Bankada parası olan sevinçten takla atıyor! 32 gün net kazancı...
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