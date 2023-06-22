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    • Ekonomi
    • 22.06.2023 12:29
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    • 22.06.2023 12:40
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    Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kira düzenlemesi açıklaması: Yüzde 25 üst sınır için tarih verildi

    Son dakika haberleri... Kira düzenlemesi hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yüzde 25 üst sınırı 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak. Konut kiralarındaki kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak" dedi.

    Bakandan kira düzenlemesi açıklaması

    Adalet Bakanı Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Yüzde 25 üst sınırı 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak. Konut kiralarındaki kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak. Son aylarda fahiş fiyatlarla ilgili mücadele ile ilgili aldığımız tedbirler var.

    Kira uyuşmazlıkları noktasında aldığımız bir tedbir var. Arabuluculuk sistemi devreye giriyor. Dava açmadan önce arabulucuya gitme durumu olacak. Mahkemelere gitmeden çözümü dostane bir şekilde olacak. Eylül ayından itibaren devreye girecek."

    NOTERLERDE GAYRİMENKUL SATIŞI
    4 Temmuz'dan itibaren uygulamaya geçecek önemli bir düzenlemeydi. Noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek. Bu tabi önemli, artık nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonu da açık oluyorlar. Taşınmaz satışı şimdi noterlerde de imkanlar getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak.

        Geçen yasama dönemimizde yasalaştırdığımız bir konuydu. Bu da vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması noktasında çok önemli bir düzenlemeydi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kira düzenlemesi açıklaması: Yüzde 25 üst sınır için tarih verildi
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