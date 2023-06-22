Son dakika: Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? 22 Haziran 2023 altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Uzman yorumları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketlilikleri milyonlarca kişinin dikkatini bu noktaya çevirmesine neden oldu. Bu kapsamda uzmanlardan da önemli son dakika açıklamaları geliyor. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 22 Haziran 2023 altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte uzman yorumları!
GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ
Geçen hafta cuma gününden sonra yükselişe geçen dolar endeksi ons altının aşağı yönlü bir seyir izlemesine neden olmuştu. Dün akşam ons altın fiyatında düşüş hızlandı.
Geçen hafta 1499 liraya kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı düşüş göstermişti. 1473 liraya kadar gerileyen gram altın günü 1478 liradan kapatmıştı.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini bu sözlerle açıkladı: