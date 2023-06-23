Faiz kararının ardından önemli toplantı: TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan banka yöneticileriyle görüşecek

Toplantının ana gündem maddesinin bankacılık sektörünün talep ve sorunları olduğu belirtiliyor. Bankacıların başta regülasyonlar olmak üzere, sektörün sorunlarını ve talep önerilerini dile getirmeleri bekleniyor.

TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Erkan'ın bankacılarla 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirmesi beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılmak üzere bugüne ertelenmişti.