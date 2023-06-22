Seçimden önce gençlere verilen sözler için hız kesmeden harekete geçildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden önce gençlere verdiği müjdeler birbiri ardına hayata geçirilecek. İlk etapta üniversitelilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar imkanı, ücretsiz internet hediyesi ile Aile ve Gençlik Bakanlığı'nın kurulması için çalışmalara başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemeler için hazırlık yaparken, yapılacak düzenleme ile yüksek öğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediminde vergi muafiyeti sağlanacak.

ÜCRETSİZ İNTERNET

Aile ve Gençlik Bakanlığı'nın kurulmasıyla genç çiftlere 150 bin lira faizsiz evlenme yardımı yapılacak. Öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet verilirken, kamuya atamada mülakat kaldırılacak. Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak. Üniversiteli gençlere Gençlik Kartı uygulaması başlatılacak. Bu kartla gençler tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.

MKYK'DA KONUŞULDU

Gençlere verilen müjdeler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MKYK toplantısında ele alındı. Toplantıda, Erdoğan'ın Meclis'te yeni dönemde gündeme gelecek konuların başında gençlere verilen vaatlerin olduğunu vurguladığı belirtildi.

Erdoğan'ın, gençlerle ilgili verilen tüm vaatlerin yerine getirileceğini ifade ettiği ve "Aile konusu önemli. Gençlerin önünü açalım. Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dediği öğrenildi.

Fatma GÖKSU