MB faiz kararı sonrası dolar, euro, altın ne oldu? Faiz kararı borsayı nasıl etkiledi? Merkez Bankası faiz kararı dolar düştü mü, yükseldi mi 2023?

Merkez Bankası tarafından yeni faiz kararı bekleniyor. Faiz kararı öncesi Merkez Bankası'nın faizlerde ne karar vereceği henüz belirsizliğini korurken, vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, Merkez Bankası faiz artırırsa dolar düşer mi, yükselir mi 2023? MB faiz kararı sonrası dolar, euro, altın ne olur? Faiz kararı borsayı nasıl etkiler? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI 22 HAZİRAN AYI FAİZ KARARI
Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir. Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.
Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.
Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.
Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.
MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA DOLAR, EURO NE OLUR?
Merkez Bankası faiz kararları, ekonomik durumu ve finansal piyasaları önemli ölçüde etkileyen önemli bir faktördür. Faiz oranlarının değişimi, banka kredi faizleri üzerinde etkili olabilir ve bu da vatandaşların kredi çekme sürecini etkileyebilir. Ayrıca, Merkez Bankası faiz politikaları doların değerini de etkileyebilir.
Merkez Bankası faiz politikalarının banka kredi faizleri ve doların değeri üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde, belirli senaryolar ortaya çıkıyor. Merkez Bankası'nın faiz politikaları, banka kredi faizleri ve doların değeri üzerinde önemli etkilere sahiptir.
Faiz Artışıyla Doların Değeri Aşağı Yönlü Hareket Edebilir
Merkez Bankası faiz oranlarını artırırsa, doların değerinde aşağı yönlü bir hareket beklenir. Yüksek faiz oranları, yatırımcıların dolar talebini artırabilir, dolayısıyla doların değeri düşebilir. Ancak, bu durumda ekonomik faktörler ve diğer uluslararası gelişmeler de doların hareketlerini etkileyebilir.
Sabit Faizlerle Piyasanın Sakinleşmesi ve Doların Etkilenmesi
Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttuğunda, piyasalarda genellikle bir sakinlik beklenebilir. Bu durum, yatırımcıların belirsizlikleri azaltarak dolar talebinin düşmesine neden olabilir. Dolayısıyla doların değeri aşağı yönlü bir hareket sergileyebilir.