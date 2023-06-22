Kurban Bayramı öncesi Bodrum'da hareketlilik! Otellerin doluluk oranı yüzde 70

Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Bayrama kadar otellerde yüzde 70 doluluk hedeflediklerini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Her bütçeye uygun konaklama imkanı var. Konaklama 750 liradan başlıyor, tercihe göre bu fiyat 10 bin euroya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.
Tatilcilerin güvenilir acentelerden konaklama satın almaları gerektiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de "Tatilciler otelleri ve acenteleri kontrol ederek rezervasyon yapsın. Çok uygun rakamsa şüphelenebilirler. Dikkatli davranmaları gerek, tatil kabusa dönmesin" uyarısı yaptı.
80 MİLYAR DOLAR BEKLENİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinden sonra yeni ekonomik program hazırlıklarına hız verildi. Hazırlanan programın hedefi, sürecin sonunda 'reel faizi sıfırlamak' olarak belirlendi. Atılacak adımlar sonucunda uluslararası finans çevrelerine yapılacak tanıtımın da etkisiyle yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynak girişinin gerçekleşmesi bekleniyor. Ulaşılması öngörülen diğer hedefler şöyle:
Şimşek, 4 bakan yardımcısının ismini belirledi. Bakan yardımcıları Şimşek'in daha önceki bakanlığı döneminde bürokraside birlikte çalıştığı isimlerden oluşuyor.
Atılan adımların 6 ay içinde ilk sonuçlarını vermesi, uluslararası finansal kuruluşlarının programa dair olumlu görüşler paylaşması ve yabancı sermaye akışını hızlandırması öngörülüyor.
Zübeyde YALÇIN
TÜM İÇERİKLER BİR ARADA
TV+, TV+ PRO ürününü tanıttı. "Hedefimiz TV+'ı gelişim alanlarıyla farklılaştırarak her şeyin bir arada olduğu bir 'platformlar merkezine' dönüştürmek. Bu yolda büyük adımı da TV+ PRO ürünüyle attık" diyen TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, "Tüm dijital platform uygulamalarının bulunduğu içerikleri, izleyiciye tek bir kutu üzerinden sunacağız. Kullanıcı dostu bu 'süper platform' ile sektörde kapsayıcı ve dönüştürücü bir rol üstleniyoruz. Platform devleriyle iş birlikleri sürecek" şeklinde konuştu.
6 AY 6 BİN KM'DE SÜRE UZATILDI
Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için uygulamaya alınan 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasında süre uzatıldı. Ticaret Bakanlığı düzenlemenin uygulama süresinin 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Bolat, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Temmuz- Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz" dedi.
GÖZLER FAİZ TOPLANTISINDA
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yeni başkan Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Türkiye'nin yanı sıra uluslararası finans piyasalarının da gözü bu karara çevrildi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, geçen ayki PPK toplantısında yüzde 8.5 düzeyinde sabit bırakılmıştı.
İŞÇİLERE ZAM FARKI
Kamuda görev yapan 700 bini aşkın işçiye zam farklarının ödenmesi için düğmeye basıldı. Maaşlar için 5.5 aylık zam farkının yanı sıra yılın ilk yarısında verilen ilave tediye ve ikramiye için de fark verilecek. Kamu işçileri için seçimden önce imzalanan toplu iş sözleşmesiyle en düşük maaş brüt 15 bin liraya yükseltilmiş, ilk 6 aylık zam oranı da yüzde 45 olarak belirlenmişti.
Toplu iş sözleşmesi 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren işçilere 1-14 Ocak, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları maaşları için 5.5 aylık zam farkı verilecek. Ayrıca ilave tediye ve ikramiye farkı ödecek. Örneğin; 20 yıllık işçiye 54 bin 825 lira seviyesinde bir fark ödemesi söz konusu olacak. 15 yıllık sürekli işçi de 54 bin 641 lira zam farkı alacak.