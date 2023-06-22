Kurban Bayramı öncesi Bodrum'da hareketlilik! Otellerin doluluk oranı yüzde 70

Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Bayrama kadar otellerde yüzde 70 doluluk hedeflediklerini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Her bütçeye uygun konaklama imkanı var. Konaklama 750 liradan başlıyor, tercihe göre bu fiyat 10 bin euroya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

Tatilcilerin güvenilir acentelerden konaklama satın almaları gerektiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de "Tatilciler otelleri ve acenteleri kontrol ederek rezervasyon yapsın. Çok uygun rakamsa şüphelenebilirler. Dikkatli davranmaları gerek, tatil kabusa dönmesin" uyarısı yaptı.

80 MİLYAR DOLAR BEKLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinden sonra yeni ekonomik program hazırlıklarına hız verildi. Hazırlanan programın hedefi, sürecin sonunda 'reel faizi sıfırlamak' olarak belirlendi. Atılacak adımlar sonucunda uluslararası finans çevrelerine yapılacak tanıtımın da etkisiyle yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynak girişinin gerçekleşmesi bekleniyor. Ulaşılması öngörülen diğer hedefler şöyle:



Şimşek, 4 bakan yardımcısının ismini belirledi. Bakan yardımcıları Şimşek'in daha önceki bakanlığı döneminde bürokraside birlikte çalıştığı isimlerden oluşuyor.



Atılan adımların 6 ay içinde ilk sonuçlarını vermesi, uluslararası finansal kuruluşlarının programa dair olumlu görüşler paylaşması ve yabancı sermaye akışını hızlandırması öngörülüyor.

Zübeyde YALÇIN