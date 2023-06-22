Doğalgaz faturasına indirim! Ayda 152 TL devletten

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli doğalgaz sisteme verilirken duyurduğu iki müjdeden ilki olan bir ay ücretsiz fatura milyonların cebini ısırtırken, bu ay itibariyle ücretsiz 25 metreküplük faturalar da hanelere ulaşmaya başladı.

1 Mayıs 2024'e kadar faturaların 25 metreküplük kısmı Karadeniz gazından karşılanacak. Konutlarda gazın metreküpünün Türkiye ortalamasının 6.07 lira olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151,75 lira alınmayacak.