Bakan duyurdu: 2. el araç fiyatları düştü mü son dakika? Sıfır araç fiyatını geçemeyecek! Son dakika 2. el otomobil fiyatları ne kadar oldu?

"İLGİLİ İNTERNET SİTELERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Yaptığı açıklamada Bakan Bolat, konuyla ilişkili tüm online satış yapan platformlarla görüşüldüğünü ifade ederek, "Etkisini görmemiz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" dedi.

'6 AY 6 BİN KİLOMETRE' KISITLAMASI BUGÜN UZATILMIŞTI

Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan Twitter paylaşımında, otomotiv sektöründe geçerli olan '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasının 6 ay boyunca uzatıldığı açıklanmıştı.