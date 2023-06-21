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    • Ekonomi
    • 21.06.2023 12:02
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    • 21.06.2023 12:20
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    Son dakika: Temmuz'da Meclis'ten geçecek! En düşük memur maaşının 22 bin TL

    Son dakika haberi... Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    En düşük memur maaşının 22 bin TL

    Son dakika haberi... Asgari ücret zammının belirlenmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli ve memur maaş zammı açıklaması geldi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini açıkladı.

    MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayında, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
    En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin TL olması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam gelmiş olacak.

    TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK
    Memur maaşlarındaki enflasyon farkı ocak ayındaa yapılan yüzde 8 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak.

        MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
        5 aylık enflasyon farkı sonrasında 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 olarak bulunuyor. Memur maaşı zammı ile ilgili tahminler geliyor. Tahminler içerisinde refah payı düşünülerek yüzde 45 zam gelmesi bekleniyor.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: Temmuz'da Meclis'ten geçecek! En düşük memur maaşının 22 bin TL
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