Son dakika: Temmuz'da Meclis'ten geçecek! En düşük memur maaşının 22 bin TL

Son dakika haberi... Asgari ücret zammının belirlenmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli ve memur maaş zammı açıklaması geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini açıkladı.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayında, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.