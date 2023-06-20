Son dakika: Asgari ücret kaç dolar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası asgari ücret kaç euro?

Asgari ücrette merak edilen rakam belli oldu. Yılın ikinci yarısında yeni asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret tutarının bu yıl yüzde 107 arttığını ifade etti. Peki, asgari ücret kaç dolar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası asgari ücret kaç euro? İşte detaylar!
ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR, KAÇ EURO OLDU?
11.402 Türk Lirası 482,92 dolara denk geliyor.
11.402 Türk Lirası 441,66 euroya denk geliyor.
ASGARİ ÜCRETTE %34'LÜK ARTIŞ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı.