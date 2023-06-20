Son dakika: Asgari ücret kaç dolar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası asgari ücret kaç euro?

Asgari ücrette merak edilen rakam belli oldu. Yılın ikinci yarısında yeni asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret tutarının bu yıl yüzde 107 arttığını ifade etti. Peki, asgari ücret kaç dolar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası asgari ücret kaç euro? İşte detaylar!