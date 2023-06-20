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    • Ekonomi
    • 20.06.2023 11:43
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    • 20.06.2023 12:01
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    Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı: Asgari ücret net tutarı 11 bin 402 TL oldu! 22 yılda 61 kat artış

    Son dakika haberine göre, Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan yeni asgari ücret miktarını belirledi. Komisyon yapılan görüşmeler sonucunda asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak belirlenmesine karar verdi. Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret tutarının yüzde 107 arttığını ifade etti. Buna göre, asgari ücret bir yılda yüzde 107 artarken 22 yılda 61 kat arttı.

    Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı: Asgari ücret net tutarı...

    Son dakika haberine göre, Türkiye'de asgari ücret konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda 2023 yılı için yeni asgari ücret miktarını belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8.506 TL'lik asgari ücret miktarının 11.402 TL olduğunu duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

    BAKAN IŞIKHAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!

    "Asgari ücreti hem işçiyi memnun edecek hem de istihdamı koruyacak şekilde belirlemeye gayret ettik.

        Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret uzlaşma ile sonlandı. Yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.

        21 yıldır olduğu gibi Sayın cumhurbaşkanımızın liderliği toplantıların uzlaşı ile sonlanmasında etkili olmuştur.

        Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz."
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            Haberler Ekonomi Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı: Asgari ücret net tutarı 11 bin 402 TL oldu! 22 yılda 61 kat artış
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