Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı: Asgari ücret net tutarı 11 bin 402 TL oldu! 22 yılda 61 kat artış

Son dakika haberine göre, Türkiye'de asgari ücret konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda 2023 yılı için yeni asgari ücret miktarını belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8.506 TL'lik asgari ücret miktarının 11.402 TL olduğunu duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.