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    • Ekonomi
    • 20.06.2023 09:59
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    • 20.06.2023 09:59
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    Yüzde 25 kira artışı devam edecek mi, ne zamana kadar? Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı son dakika? RESMİ GAZETE!

    Kiracı ve ev sahipleri için kritik tarih yaklaşırken internet arama motorlarında 'Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı son dakika? Yüzde 25 kira artışı devam edecek mi, ne zamana kadar? ' soruları sıklıkla araştırılır oldu. Konuya ilişkin son dakika açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. İşte son dakika gelişmenin detayları...

    takvim.com.tr
    Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı son dakika?

    Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı sorusu Adalet Bakanı Tunç'un açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi yüzde 25 zam sınırının ne zaman biteceğini merak ediyor. 1 yıl süreli düzenlemenin 1 Temmuz'da sona ermesi bekleniyordu. Peki Yüzde 25 kira artışı devam edecek mi, ne zamana kadar? İşte detaylar...

    KİRADA YÜZDE 25 ZAM SIRINI UZATILDI MI?

    Son dakika... Adalet Bakanı Tunç'tan kirada yüzde 25 zam sınırı hakkında flaş açıklama geldi.

    Tunç, ''Konutta kiraya yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme uzatılacak, üzerinde çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetişmezse geriye doğru işletilecek.'' dedi.

    Öte yandan bu konu MYK'da AK Parti'nin gündem masasındaydı.

    AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımıza küresel ekonomik sorunlar, pandemi, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle ülkemizin de bu tablodan etkilendiğini ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ile bunu biz çözeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kiralarla ilgili bize iletilen tüm şikayetleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

        HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        KONUT ÖRNEK HESAP

        Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

        Girdiğiniz Artış Oranı: %25

        Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
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        Haberler Ekonomi Yüzde 25 kira artışı devam edecek mi, ne zamana kadar? Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı son dakika? RESMİ GAZETE!
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