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    • Ekonomi
    • 20.06.2023 09:01
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    • 22.06.2023 09:13
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    Sürücü belgesi olanlar dikkat: Trafikte bu hatayı sakın yapmayın! Yapanlar 8 bin 90 TL ceza ödüyor

    Yeni tip sürücü belgesi önceki ehliyetlere kıyasla daha güvenli ve işlevsel olmasıyla tanınıyor. 2016 yılında yapılan bu değişim sürücülerin trafikteki güvenliğini artırmak ve sürücü kimliklerinin daha güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu dönüşümün ardından eski kimlik ve ehliyetini değiştirmek isteyenler için son tarih açıklandı. Ehliyetsiz bir şekilde araba kullandıranlara 8190 TL cezai yaptırım uygulanacak.

    Ehliyeti olanlar dikkat!

    Ehliyetsiz araç kullanmanın yanı sıra başkasına ehliyetsiz araç kullandırmak da büyük suç. Ayrıca ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesi durumunda da cezalar uygulanıyor. Başkasına ehliyetsiz araç kullandırmanın cezası 8190 TL oldu. Bu önlem sadece sürücülerin kendi ehliyetsiz araç kullanmasını değil başkalarını da bu tehlikeli duruma sürüklemelerini önlemek amacıyla alındı. Öte yandan 2023 yılında ehliyetsiz bir şekilde araç kullandırmanın cezası da belirlendi.

    8190 TL PARA CEZASI VAR

    Ehliyetsiz bir şekilde araba kullanmanın cezası 2023 yılı için 8190 TL olarak duyuruldu. Ehliyetsiz araç kullandırma cezası da aynı şekilde 8190 TL oldu.

    Aynı zamanda ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesinin cezası da 4060 TL olarak belirlendi.

        EHLİYET DEĞİŞTİRMEDE SON TARİH BELLİ OLDU

        Ehliyet yenileme işlemi için son tarihin belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca şoför bu süreçte belgelerini güncellemek için harekete geçti.

        TEK BİR KART ÜZERİNDE TAŞINABİLECEK

        Yeni tip sürücü belgesi, teknolojik gelişmeler ve güvenlik önlemleri doğrultusunda tasarlanmış bir kimlik kartı niteliği taşıyor.

        Bu dönüşümle birlikte sürücüler artık kimlik ve ehliyet bilgilerini tek bir kart üzerinde taşıyabilecek. Bu hem taşıma kolaylığı sağlayacak hem de kimlik ve ehliyetin daha güvenli bir şekilde kontrol edilmesini mümkün kılacak.
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            Haberler Ekonomi Sürücü belgesi olanlar dikkat: Trafikte bu hatayı sakın yapmayın! Yapanlar 8 bin 90 TL ceza ödüyor
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