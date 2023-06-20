YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK 2023? 11.402 TL zamlı maaşlar ne zaman hesaplara geçecek? Bayramdan önce yatar mı?

Son dakika haberine göre, Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan yeni asgari ücret miktarını belirledi. Yapılan görüşmeler sonucunda, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak belirlendiği açıklandı.

Bu karar, asgari ücretin önemli bir artış gösterdiği anlamına geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret tutarının bu yıl yüzde 107 arttığını ifade etti. Bu artış, çalışanların maddi durumlarının güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!

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