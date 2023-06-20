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    • Ekonomi
    • 20.06.2023 13:08
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    • 20.06.2023 13:08
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    Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2023? Yeni asgari ücretle birlikte stajyer ücretleri ne kadar? Brüt, net hesaplama!

    Asgari ücretle birlikte birçok ödeme ve ücret kaleminde değişiklik yaşanacak. İşsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ve 65 yaş aylığı gibi kalemler, yeni asgari ücret zammıyla birlikte artış gösterecek. Peki, Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2023? Yeni asgari ücretle birlikte stajyer ücretleri ne kadar? Brüt, net hesaplama!

    takvim.com.tr
    Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2023?

    Son dakika haberine göre, asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte birçok ödeme ve ücret kaleminde değişiklik yaşandı. Peki, Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2023? Yeni asgari ücretle birlikte stajyer ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

    * STAJYER ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

    Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 276, daha çok personeli olan yerlerde 2 bin 552 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine 4 bin 253 lira ödeniyor. Kamu kurumlarında Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapanlar ise 8 bin 506 lira alıyor. Asgari ücret zammıyla özel sektörde verilecek en düşük ücret çalışan sayısına göre bin 710 ya da 3 bin 420 lira olacak. Kalfalık yeterliliğini kazanana 5 bin 701 lira, kamuda staj yapana 11 bin 402 lira verilecek.

    ASGARİ ÜCRET DEĞİŞTİ!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı.

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

        Bakan Işıkhan, asgari ücretin yılın ikinci yarısında brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini bildirerek, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti.

        "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" diyen Işıkhan, kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.
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        Sosyal yardımlar kaç TL oldu? Kalem kalem hesapladık
        Haberler Ekonomi Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2023? Yeni asgari ücretle birlikte stajyer ücretleri ne kadar? Brüt, net hesaplama!
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