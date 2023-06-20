Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2023? Yeni asgari ücretle birlikte stajyer ücretleri ne kadar? Brüt, net hesaplama!

* STAJYER ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 276, daha çok personeli olan yerlerde 2 bin 552 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine 4 bin 253 lira ödeniyor. Kamu kurumlarında Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapanlar ise 8 bin 506 lira alıyor. Asgari ücret zammıyla özel sektörde verilecek en düşük ücret çalışan sayısına göre bin 710 ya da 3 bin 420 lira olacak. Kalfalık yeterliliğini kazanana 5 bin 701 lira, kamuda staj yapana 11 bin 402 lira verilecek.