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    Murathan Kalyoncu konuştu: "Yabancı yatırımcı gelecek"

    Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, Romanya'da kazandıkları ihalesini kazandıkları Karadeniz kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne yönelik, ‘Yurt dışından Türkiye’ye ortak olabileceğimiz yatırımcıları getirmek istiyoruz’ diye konuştu.

    Yabancı yatırımcı gelecek

    Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, Romanya'da ihalesini kazandıkları Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'yle ilgili, "Bu projenin önemi Romanya'nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor olması. Avrupa'da yapılmış en büyük enerji altyapı yatırım projesi" dedi.

    Projeyi 24 ay gibi kısa sürede bitirme hedeflerinin olduğunu belirten Kalyoncu, "Doğalgaz boru hattı herkesin kolaylıkla yapabileceği bir iş değil. Uluslararası rakiplerimize teknik olarak da fark atarak bu işi uhdemize almış olduk" diye konuştu.

    Kalyoncu, "Ukrayna'nın yeniden inşası için de belli başlı adımlar attık. Onlardan da yakın zamanda haberdar olabilirsiniz. Globalleşme hedefimiz sadece Türkiye'deki ismimizi yurt dışına taşımak değil, yurt dışından da aynı şekilde Türkiye'ye ortak olabileceğimiz iyi sermayedar yatırımcıları getirmek istiyoruz" dedi.

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    Haberler Ekonomi Murathan Kalyoncu konuştu: "Yabancı yatırımcı gelecek"
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