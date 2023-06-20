Murathan Kalyoncu konuştu: "Yabancı yatırımcı gelecek"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, Romanya'da ihalesini kazandıkları Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'yle ilgili, "Bu projenin önemi Romanya'nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor olması. Avrupa'da yapılmış en büyük enerji altyapı yatırım projesi" dedi.

Projeyi 24 ay gibi kısa sürede bitirme hedeflerinin olduğunu belirten Kalyoncu, "Doğalgaz boru hattı herkesin kolaylıkla yapabileceği bir iş değil. Uluslararası rakiplerimize teknik olarak da fark atarak bu işi uhdemize almış olduk" diye konuştu.