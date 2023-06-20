EYT'liye prim formülü! Kimler hangi tarihlere dikkat etmeli? Daha az ödeme için ne yapmalı?

EYT kapsamında bulunan sigortalıların emeklilik için prim ve yıl şartını tamamlaması gerekiyor. Emekli olmak için bir de prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Burada 3 önemli tarih bulunuyor. Borçlanma ve ihya için 30 Haziran, yapılandırma için 3 Temmuz ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu için 31 Ağustos. İşte detayları...
KİMLER BORÇLANMA YAPMALI? NASIL DAHA AZ ÖDEME YAPILIR?
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, yurt dışı çalışma gibi süreler için borçlanma imkanlarından yararlanma hakkı bulunanlar başvurabilir. Borçlanma planlıyorsanız, 30 Haziran'a kadar başvurun. Çünkü Temmuz'da asgari ücret zammı yansıyacak. Halen 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasına 3 bin 202 lira verilirken, asgari ücret yüzde 30 artsa bu tutar 4 bin 163 liraya yükselecek. 1 aylık yurt dışı borçlanması da bu örneğe göre 4 bin 503 liradan 5 bin 854 liraya çıkacak. Doğum ve askerlik borçlanmasını ödemek için tebliğden itibaren 1 ay, yurt dışı borçlanmasında da 3 ay süre bulunuyor.
HERKES İHYADAN YARARLANABİLİR Mİ?
İhyaiçin geçmişte Bağ- Kur prim borcu nedeniyle dondurulmuş hizmet sürelerinin bulunması şart. İhya başvurusu ile bu sürelerin tamamı talepte bulunulan tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırılabiliyor. En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi yapılıyor. 30 Haziran'a kadar başvuranlar daha az ödeyecek.
YAPILANDIRMA NASIL PRİM KAZANDIRIYOR?
Yapılandırma düzenlemesi kapsamında geçmiş döneme ait bazı primleri ödeyerek kazanma imkanı bulunuyor. Bunun da 2 yolu var. İsteğe bağlı sigortalı olanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor. Ödenmeyen primler sigortalılık süresinden sayılmıyor. İsteğe bağlı kapsamında Mart'ta başvuranların Nisan 2022'den yıl sonuna kadar olan prim borçları yapılandırma kapsamında yer alıyor. Mayıs'ta başvuru yapanlar da Haziran 2022'den sonraki primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecek. Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru süresi de 3 Temmuz'da sona eriyor.