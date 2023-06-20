EYT'liye prim formülü! Kimler hangi tarihlere dikkat etmeli? Daha az ödeme için ne yapmalı?

EYT kapsamında bulunan sigortalıların emeklilik için prim ve yıl şartını tamamlaması gerekiyor. Emekli olmak için bir de prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Burada 3 önemli tarih bulunuyor. Borçlanma ve ihya için 30 Haziran, yapılandırma için 3 Temmuz ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu için 31 Ağustos. İşte detayları...

KİMLER BORÇLANMA YAPMALI? NASIL DAHA AZ ÖDEME YAPILIR?

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, yurt dışı çalışma gibi süreler için borçlanma imkanlarından yararlanma hakkı bulunanlar başvurabilir. Borçlanma planlıyorsanız, 30 Haziran'a kadar başvurun. Çünkü Temmuz'da asgari ücret zammı yansıyacak. Halen 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasına 3 bin 202 lira verilirken, asgari ücret yüzde 30 artsa bu tutar 4 bin 163 liraya yükselecek. 1 aylık yurt dışı borçlanması da bu örneğe göre 4 bin 503 liradan 5 bin 854 liraya çıkacak. Doğum ve askerlik borçlanmasını ödemek için tebliğden itibaren 1 ay, yurt dışı borçlanmasında da 3 ay süre bulunuyor.