7'den 77'ye herkesi kapsayacak! 5 şartı kapsayan herkese SGK'dan para yardımı müjdesi: Unutanın hakkı yanıyor

SGK'dan para yardımı müjdesi verildi. Destek ödemeleri çeşitli kriterlere göre belirlenmekte ve belirli dönemlerde yapılıyor. Bu ödemeler ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlamak amacıyla yapılıyor. Ödemeler belirli şartları sağlayan vatandaşlara yönelik olarak yapılıyor. Son olarak bir destek ödemesinin en yüksek ödeme tutarı 13 bin TL oldu.
5 YIL ŞARTI VAR
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.