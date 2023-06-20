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    • Ekonomi
    • 20.06.2023 10:30
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    • 20.06.2023 10:30
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    Aile destek ödemeleri bayramdan önce yatacak mı 2023? Haziran ayı aile destek parası yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

    Aile destek ödemeleri için aramalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerde miktar 850-1250 TL arasında değişiyor. Peki, Aile destek ödemeleri bayramdan önce yatacak mı 2023? Haziran ayı aile destek parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Aile destek ödemeleri bayramdan önce yatacak mı 2023?

    Aile destek ödemeleri tarihi için araştırmalar devam ediyor. Peki, Aile destek ödemeleri bayramdan önce yatacak mı 2023? Haziran ayı aile destek parası yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

    HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mayıs ayı ödemeleri 15 Mayıs'ta yapılmaya başlamıştı.

    Haziran ayı ödemeleri henüz yatmadı.



    AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

    Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.



        Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.



        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Aile destek ödemeleri bayramdan önce yatacak mı 2023? Haziran ayı aile destek parası yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı
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