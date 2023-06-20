Aile destek ödemeleri tarihi için araştırmalar devam ediyor. Peki, Aile destek ödemeleri bayramdan önce yatacak mı 2023? Haziran ayı aile destek parası yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mayıs ayı ödemeleri 15 Mayıs'ta yapılmaya başlamıştı.
Haziran ayı ödemeleri henüz yatmadı.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.