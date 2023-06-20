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    Asgari ücrette alım gücü ayarı: 2. toplantı yapıldı! Son karar ne zaman?

    Yeni asgari ücret için 2. toplantı yapıldı. TÜRK-İŞ, alım gücünün ve ekonomik koşulların karar verilirken dikkate alınmasını talep etti. Rakamın bugün ya da en geç perşembe günü açıklanması bekleniyor.

    Hazal Ateş
    Takvim
    Asgari ücrete ‘alım gücü’ ayarı

    Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci kez toplandı. İşçi tarafı asgari ücret artışında alım gücünün ve günün ekonomik koşullarının dikkate alınmasını istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin açıklanacağı günü belirlemediklerini, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, rakamsal teklif hazır olduğunda yeniden bir araya gelineceğini, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da görüşmelerin bu hafta bitmesi gerektiğini ifade etti. Asgari ücret pazarlığında kritik eşik yüzde 30 zamla 11 bin 57 lira görülürken, pazarlıkların ücretin 12 bin liraya çıkarılması yönünde olması bekleniyor.

    PAZARLIK TL ÜZERİNDEN
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere dün ikinci kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğindeki toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlık ederken, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen TİSK heyeti katıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri toplantıya ekonomik veri ve raporları sundu.



    Toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Temsilcisi Ramazan Ağar, asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getirdi. Ağar, "Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız" şeklinde konuştu. TL üzerinden pazarlık yaptıklarını, dolar konuşmadıklarını söyleyen Ramazan Ağar, asgari ücret görüşmelerini bu hafta sonlandırmayı hedeflediklerini, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini ifade etti.

        YÜZDE 30 KRİTİK EŞİK
        İşte asgari ücrete zam formüllerine göre oluşacak net ve brüt rakamlar:

        -Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57, brüt 13 bin 10 lira.

        -Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483, brüt 13 bin 510 lira.

        -Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908, brüt 14 bin 11 lira.

        -Yüzde 45'lik zamda net ücret 12 bin 333, brüt 14 bin 503 lira.



        PERŞEMBEYİ BULMAZ
        TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, dün akşam AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Erdoğan'la görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Atalay "Perşembeyi bulmadan neticeye varacağına inanıyorum. Taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Belli bir noktaya geldik. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Yarın (bugün) olma ihtimali yüzde 50. Bakan beyle tekrar konuşalım, yarın (bugün) bir yere varırız" dedi.



        GÖZLER ERDOĞAN'DA
        Yeni asgari ücretin bu hafta içinde belirlenmesi bekleniyor. Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücretin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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