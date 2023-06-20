Asgari ücrette alım gücü ayarı: 2. toplantı yapıldı! Son karar ne zaman?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci kez toplandı. İşçi tarafı asgari ücret artışında alım gücünün ve günün ekonomik koşullarının dikkate alınmasını istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin açıklanacağı günü belirlemediklerini, çalışmaların sürdüğünü söyledi.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, rakamsal teklif hazır olduğunda yeniden bir araya gelineceğini, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da görüşmelerin bu hafta bitmesi gerektiğini ifade etti. Asgari ücret pazarlığında kritik eşik yüzde 30 zamla 11 bin 57 lira görülürken, pazarlıkların ücretin 12 bin liraya çıkarılması yönünde olması bekleniyor.
PAZARLIK TL ÜZERİNDEN
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere dün ikinci kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğindeki toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlık ederken, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen TİSK heyeti katıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri toplantıya ekonomik veri ve raporları sundu.
Toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Temsilcisi Ramazan Ağar, asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getirdi. Ağar, "Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız" şeklinde konuştu. TL üzerinden pazarlık yaptıklarını, dolar konuşmadıklarını söyleyen Ramazan Ağar, asgari ücret görüşmelerini bu hafta sonlandırmayı hedeflediklerini, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini ifade etti.