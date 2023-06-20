Asgari ücrette alım gücü ayarı: 2. toplantı yapıldı! Son karar ne zaman?





Toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Temsilcisi Ramazan Ağar, asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getirdi. Ağar, "Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız" şeklinde konuştu. TL üzerinden pazarlık yaptıklarını, dolar konuşmadıklarını söyleyen Ramazan Ağar, asgari ücret görüşmelerini bu hafta sonlandırmayı hedeflediklerini, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini ifade etti.