2000-2015 arası işe girenler 10-15 yıl primle erken emeklilik için onay geldi! SGK uzmanı müjdeyi bizzat duyurdu

SGK'nın erken emeklilik sistemine göre bireylerin emeklilik yaşını beklemeksizin emekli olabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartlar arasında ilk sigorta başlangıç tarihine göre 10 yıl prim ödeme süresinin tamamlanması yer alıyor. Bu süre boyunca düzenli olarak prim ödemeleri yapılması gerekiyor. Prim ödeme süresi ve diğer şartları tamamlayan kişiler erken emeklilik hakkını elde edebiliyor.
10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN
SGK uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda bazı durumlara özel çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini söylüyor.
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.