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    • Ekonomi
    • 21.06.2023 08:33
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    • 21.06.2023 08:33
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    3 şartı var: 4350 TL'lik yardım hesaplara geçti! Aile Bakanı bizzat açıkladı

    Destek ödemeleri çeşitli kalemlerde vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu ödemeler ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara yönelik destek ödemelerini sürdürüyor. Haziran ayının ortalarına gelindiği bugünlerde, bakanlık hesaplara destek ödemelerini aktarmaya başladı. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi bir açıklama yaparak bilgi verdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, geçen haftadan itibaren bir destek ödemesinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

    Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemelerini geçen hafta hesaplara geçirmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Bakanlık tarafından duyurulan kriterlere uygun olan kişiler bu maddi destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Bu ödemeler vatandaşların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş önemli bir açıklama yapıldı.

    HESAPLARA GEÇİYOR

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

    Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

        Bu yardımla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı ocak-temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engelli yakınına evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

        "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuzla engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağımızı vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."
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            Haberler Ekonomi 3 şartı var: 4350 TL'lik yardım hesaplara geçti! Aile Bakanı bizzat açıkladı
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