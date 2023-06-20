Bilezik almak isteyenler hemen baksın! Güncel altın bilezik fiyatları... 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

"ALTINDA YAŞANAN DÜŞÜŞLER KORKUTMASIN"

"Müşterilerimizin en çok yanıldığı konu şu, televizyonda gördükleri haberle ertesi gün altın almaya çalışıyorlar, ancak fiyatlar hızlı bir şekilde değişmiş olabiliyor. Bu panik alımı ve panik satımı mecburen gerçekleşiyor. Haberi ertesi gün görüyorlar ve 'altın yükselmiş' diyerek almaya başlıyorlar. Bu alımla beraber de aslında biraz daha fazla tepki verip yükselişini devam ettirebiliyor ama sonraki günlerde hafif bir düşüş gözlemleyebiliyoruz. Bu düşüşte de korkmamalarını tavsiye ediyoruz. Düşüş kısa süreli olur ve altın tekrar toparlanarak yükselişe geçecektir."