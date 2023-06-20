Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.06.2023 11:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2023 11:14
    ABONE OL

    Bilezik almak isteyenler hemen baksın! Güncel altın bilezik fiyatları... 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

    Yatırımcılar ve altın takipçileri, yurt içi ve küresel piyasalarda yaşanacak olan gelişmelerin altın fiyatlarını nasıl etkileyeceğini yakından takip etmektedir. Altın, ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra talep ve arz dengesi gibi faktörlere bağlı olarak dalgalanmaktadır. Bu nedenle altın fiyatları, piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. 20 Haziran 2023 tarihinde bilezik fiyatları, altının spot fiyatı ve döviz kurlarının yanı sıra diğer piyasa etmenleri tarafından belirlenecektir

    takvim.com.tr
    14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

    Bilezik fiyatları için araştırmalar hızlandı. Yaz ayları itibariyle altın alacak milyonlarca kişi 14,18 ve 22 ayar altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken, uzmanlar bu yükselişin sebeplerini ve önümüzdeki süreçte altın fiyatlarındaki olası değişiklikleri yorumlamay başladı. İşte 14,18,22 ayar bilezik fiyatları ve tüm merak edilenler...

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ(TL) 1.334,10

    SATIŞ(TL) 1.350,23

    CANLI ALTIN FİYATLARI


    ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?

    "ÖNÜMÜZDEKİ 2 AYLIK DÖNEMDE FİYATLAR BU ŞEKİLDE STABİL KALABİLİR"

    Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk "Altının uzun vadedeki duruşunu hâlâ değiştirmedik. Özellikle doların yılsonu beklentisinin 23-24 TL olması sebebiyle altındaki tepki de hızlı bir şekilde artacaktır. Yaklaşık olarak ons fiyatını 2 bin 500 dolar seviyelerinde görme ihtimalimiz bile olacaktır. Önümüzdeki 2 aylık dönemde fiyatlar bu şekilde stabil kalabilir, çünkü biz tepkiyi şu anda aldık altında. Bu rakamlarda biraz geri çekilme biraz da geri yükselmelerle beraber dalgalı şekilde bu seviyeyi koruyacağını düşünüyoruz. Çeyrek altın şu anda 2.020 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Bu yüzden altındaki yükseliş biraz daha devam edecektir" diye konuştu.

        "ALTINDA YAŞANAN DÜŞÜŞLER KORKUTMASIN"

        "Müşterilerimizin en çok yanıldığı konu şu, televizyonda gördükleri haberle ertesi gün altın almaya çalışıyorlar, ancak fiyatlar hızlı bir şekilde değişmiş olabiliyor. Bu panik alımı ve panik satımı mecburen gerçekleşiyor. Haberi ertesi gün görüyorlar ve 'altın yükselmiş' diyerek almaya başlıyorlar. Bu alımla beraber de aslında biraz daha fazla tepki verip yükselişini devam ettirebiliyor ama sonraki günlerde hafif bir düşüş gözlemleyebiliyoruz. Bu düşüşte de korkmamalarını tavsiye ediyoruz. Düşüş kısa süreli olur ve altın tekrar toparlanarak yükselişe geçecektir."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        CHP’de parti grubu toplanıyor!
        Haberler Ekonomi Bilezik almak isteyenler hemen baksın! Güncel altın bilezik fiyatları... 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?
            loading
            SON DAKİKA