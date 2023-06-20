Bilezik almak isteyenler hemen baksın! Güncel altın bilezik fiyatları... 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

Bilezik fiyatları için araştırmalar hızlandı. Yaz ayları itibariyle altın alacak milyonlarca kişi 14,18 ve 22 ayar altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken, uzmanlar bu yükselişin sebeplerini ve önümüzdeki süreçte altın fiyatlarındaki olası değişiklikleri yorumlamay başladı. İşte 14,18,22 ayar bilezik fiyatları ve tüm merak edilenler...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ(TL) 1.334,10
SATIŞ(TL) 1.350,23
CANLI ALTIN FİYATLARI
ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?
"ÖNÜMÜZDEKİ 2 AYLIK DÖNEMDE FİYATLAR BU ŞEKİLDE STABİL KALABİLİR"
Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk "Altının uzun vadedeki duruşunu hâlâ değiştirmedik. Özellikle doların yılsonu beklentisinin 23-24 TL olması sebebiyle altındaki tepki de hızlı bir şekilde artacaktır. Yaklaşık olarak ons fiyatını 2 bin 500 dolar seviyelerinde görme ihtimalimiz bile olacaktır. Önümüzdeki 2 aylık dönemde fiyatlar bu şekilde stabil kalabilir, çünkü biz tepkiyi şu anda aldık altında. Bu rakamlarda biraz geri çekilme biraz da geri yükselmelerle beraber dalgalı şekilde bu seviyeyi koruyacağını düşünüyoruz. Çeyrek altın şu anda 2.020 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Bu yüzden altındaki yükseliş biraz daha devam edecektir" diye konuştu.