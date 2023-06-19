Şeker ve astım emekli eder! Vergi indirimi nasıl alınır? Kimler, nasıl emekli olabilir?





FAİZSİZ KREDİ FATURADA İNDİRİM

-HARP, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimlerine 1 konut ile sınırlı olmak kaydıyla faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor.



-Öğrenimi devam eden, vazife veya harp malullüğü aylığı alanların, erbaş ve erlerin, güvenlik korucusu ve sivillerin kendilerine ve çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı ödeniyor.



-Vatani hizmet tertibinden aylık alanlar, vazife ve harp malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin konutlarda elektrik ve su tarifesinde indirim imkanı bulunuyor.

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