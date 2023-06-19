Şeker ve astım emekli eder! Vergi indirimi nasıl alınır? Kimler, nasıl emekli olabilir?

İşini yapmaya engel sağlık sorunu bulunanlar vergi indirimi talebi yaparak erken emekli olabiliyor. Engelli vatandaşlar her yıl belirlenen miktarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırarak erken emeklilik fırsatı yakalıyor.
Vergi indirimi ile emeklilik, vazife malullerine sağlanan haklara ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:
Emeklilik için vergi indiriminden kimler yararlanabilir? Sağlık sorunları nedeniyle işe gitmekte zorluk yaşayanlara emeklilik işlemlerinde bazı ayrıcalıklar tanınıyor. Bunların başında gelir vergisi matrahından yapılan indirimler geliyor. Şeker hastası ya da astım hastası olanlar da sağlık kurulundan alacağınız yeterlilik raporu ile vergi indirimine başvurabiliyor.
Alınacak vergi indirimi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak başvuru sonucunda da erken emekli olunabiliyor. Çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybetmiş olan çalışanlar birinci derecede engelli, asgari yüzde 60'ını kaybedenler ikinci derece engelli, asgari yüzde 40'ını kaybedenler de üçüncü derece engelli sayılıyor. Bu oranlara göre gelir vergisi matrahından indirim sağlanan çalışanlara emeklilik için gerekli sigortalılık süresi, prim gün sayısında farklı koşullar uygulanıyor.
Vergi indirimi uygulaması nasıl işliyor, yararlanmak için nereye başvuruluyor? Sigortalı olarak bir kurumda çalışılması, sağlık kurulundan en az yüzde 40 engelli raporu alınması ve vergi dairesinden vergi muafiyetine hak kazanılması gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocuğu yüzde 40 veya daha fazla oranda engelli olanlar, engelli sağlık raporu ile bağlı bulunduğu iş yerinin vergi dairesine başvurarak engelli indirimi hakkını elde edebiliyor.