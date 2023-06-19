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    Şeker ve astım emekli eder! Vergi indirimi nasıl alınır? Kimler, nasıl emekli olabilir?

    Vergi indirimi ile erken emeklilik kapısı açılıyor. Şeker ve astım hastaları da vergi indirimine başvurabiliyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

    Hazal Ateş
    Takvim
    Şeker ve astım erken emekli eder

    İşini yapmaya engel sağlık sorunu bulunanlar vergi indirimi talebi yaparak erken emekli olabiliyor. Engelli vatandaşlar her yıl belirlenen miktarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırarak erken emeklilik fırsatı yakalıyor.

    Vergi indirimi ile emeklilik, vazife malullerine sağlanan haklara ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:



    Emeklilik için vergi indiriminden kimler yararlanabilir? Sağlık sorunları nedeniyle işe gitmekte zorluk yaşayanlara emeklilik işlemlerinde bazı ayrıcalıklar tanınıyor. Bunların başında gelir vergisi matrahından yapılan indirimler geliyor. Şeker hastası ya da astım hastası olanlar da sağlık kurulundan alacağınız yeterlilik raporu ile vergi indirimine başvurabiliyor.

    Alınacak vergi indirimi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak başvuru sonucunda da erken emekli olunabiliyor. Çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybetmiş olan çalışanlar birinci derecede engelli, asgari yüzde 60'ını kaybedenler ikinci derece engelli, asgari yüzde 40'ını kaybedenler de üçüncü derece engelli sayılıyor. Bu oranlara göre gelir vergisi matrahından indirim sağlanan çalışanlara emeklilik için gerekli sigortalılık süresi, prim gün sayısında farklı koşullar uygulanıyor.



    Vergi indirimi uygulaması nasıl işliyor, yararlanmak için nereye başvuruluyor? Sigortalı olarak bir kurumda çalışılması, sağlık kurulundan en az yüzde 40 engelli raporu alınması ve vergi dairesinden vergi muafiyetine hak kazanılması gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocuğu yüzde 40 veya daha fazla oranda engelli olanlar, engelli sağlık raporu ile bağlı bulunduğu iş yerinin vergi dairesine başvurarak engelli indirimi hakkını elde edebiliyor.

        İşveren kendisine vergi dairesinden iletilen bu yazıya istinaden engellilik oranına göre çalışanın bordrosuna gelir vergisi matrahından engelli indirimi tutarını düşürüyor. Böylece çalışanın vergisi daha düşük bir matrahtan hesaplanıyor, ay sonunda çalışanın ücretine yansıtılıyor.



        Sigortalılık başlama tarihi dikkate alınıyor mu? Engelli indiriminden yararlanan işçilerin (kendi engelli olmak şartıyla) erken emekli olma hakkı bulunuyor. Bu haktan yararlanabilmek için çalışanın ilk sigortalılığının 1 Ekim 2008'den önce başlaması, 15 yıl sigortalılık, 3600 prim gün şartı gerekiyor. İkinci ve üçüncü derece engellilerde ise sigortalılık yılı ve prim günü şartı ilk işe giriş tarihine göre değişkenlik gösteriyor.



        Vergi indirimi sorgulamasını nereden yapılabilir? Engelli vergi indirimi sorgulama sayfasına giriş yapılarak kimlik numarası ve soyadı ile vergi indirimi başvurusu sorgulanabilir.



            FAİZSİZ KREDİ FATURADA İNDİRİM
            -HARP, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimlerine 1 konut ile sınırlı olmak kaydıyla faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor.

            -Öğrenimi devam eden, vazife veya harp malullüğü aylığı alanların, erbaş ve erlerin, güvenlik korucusu ve sivillerin kendilerine ve çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı ödeniyor.

            -Vatani hizmet tertibinden aylık alanlar, vazife ve harp malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin konutlarda elektrik ve su tarifesinde indirim imkanı bulunuyor.

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            Haberler Ekonomi Şeker ve astım emekli eder! Vergi indirimi nasıl alınır? Kimler, nasıl emekli olabilir?
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