Türkler çareyi buldu! Veteriner dahil tatil...

DEVREYE GİRDİLER

İngilizler tatil planlarını değiştirerek veteriner fiyatlarının daha ucuz olduğunu gördükleri Fransa ve İspanya'yı tercih etmeye başladı. Böylece hem tatil yapıp hem de ucuza hayvanlarını tedavi etme planları yapan İngilizler için alternatif Türk turizmcilerden geldi. Türk turizmciler İngiliz müşterileri kaptırmamak için çareye buldu. 6 Türk tur operatörü bu talebi fırsata çevirerek, Türkiye turunun içine "veteriner muayenesi bedava" maddesini de ekledi. Bu sayede binlerce İngiliz Fransa ve İspanya'da tatil yapmak yerine Trükiye'yi tercih etmeye başladı. İngiliz medyasına göre sadece Türkiye'ye "veteriner" maddesi nedeniyle 4 bin 500 İngiliz'in tatile geleceğini yazdı.