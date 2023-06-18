Türkler çareyi buldu! Veteriner dahil tatil...

İngiltere'de artan enflasyonla birlikte birçok ürün ve hizmetin fiyatı da yükselmeye başladı. Fiyat artışlarından veteriner ücretleri de nasibini aldı. Ülkede veteriner fiyatları bir anda yüzde 400 artarken bir muayene 700 paunda kadar yükseldi. İngilizler evcil hayvanlarını daha ucuz tedavi ettirecekleri ülkeleri araştırmaya başladı.
DEVREYE GİRDİLER
İngilizler tatil planlarını değiştirerek veteriner fiyatlarının daha ucuz olduğunu gördükleri Fransa ve İspanya'yı tercih etmeye başladı. Böylece hem tatil yapıp hem de ucuza hayvanlarını tedavi etme planları yapan İngilizler için alternatif Türk turizmcilerden geldi. Türk turizmciler İngiliz müşterileri kaptırmamak için çareye buldu. 6 Türk tur operatörü bu talebi fırsata çevirerek, Türkiye turunun içine "veteriner muayenesi bedava" maddesini de ekledi. Bu sayede binlerce İngiliz Fransa ve İspanya'da tatil yapmak yerine Trükiye'yi tercih etmeye başladı. İngiliz medyasına göre sadece Türkiye'ye "veteriner" maddesi nedeniyle 4 bin 500 İngiliz'in tatile geleceğini yazdı.
İNGİLİZLER EGE'DEN VAZGEÇMİYOR
Bu yıl turist sayısı hızla artarken İngilizler Ege'den vazgeçmiyor. Muğla'da bu yılın 5 aylık döneminde tatil yapan yabancı turistlerin yarısından fazlasını İngilizler oluşturdu. 1 Ocak-31 Mayıs döneminde kente gelen turist sayısı 585 bin 108'e ulaşırken bunun 306 bin 312'sini İngilizler oluşturdu. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, "İngiltere'siz bir Muğla düşünülemez" dedi.