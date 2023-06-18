Stokta yok yalanına ağır ceza! Kur bahanesine inceleme...

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden verilen siparişleri gerekçe sunmadan iptal eden 6 firmaya, 9 milyon 252 bin 704 TL idari para cezası uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı/temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda 2022 yılında 75 firma incelenmiş, 46 firmaya toplam 41 milyon 280 bin 656 TL idari para cezası, 2023 yılının ilk beş ayında ise 6 firmaya toplam 9 milyon 252 bin 704 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.