Stokta yok yalanına ağır ceza! Kur bahanesine inceleme...

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden verilen siparişleri gerekçe sunmadan iptal eden 6 firmaya, 9 milyon 252 bin 704 TL idari para cezası uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı/temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda 2022 yılında 75 firma incelenmiş, 46 firmaya toplam 41 milyon 280 bin 656 TL idari para cezası, 2023 yılının ilk beş ayında ise 6 firmaya toplam 9 milyon 252 bin 704 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.
KUR BAHANESİNE İNCELEME
Açıklamada ayrıca, son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan haberler ile bakanlığa intikal eden başvurularda kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış yaşandığı ve konuyla ilgili gerekli inceleme ve denetimler başlatıldığı, TOBB ve TESK'e uyarı yazısı gönderildiği belirtildi.
OTOMOBİLDE FAHİŞ FİYATA FREN
Otomotiv sektörü mercek altına alınacak, arz talep ve fiyat dengesizliği konuşulacak Otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönündeki eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldikten sonra ilk sektör toplantısını 19 Haziran'da otomotiv sektörünün temsilcileriyle yapacak. Yetkili bayilerin, distribütörlerin, ikinci el kara taşıtı ticareti yapan temsilcilerin de bulunacağı toplantıda, otomotiv sektörü tamamen mercek altına alınacak, sektör bütün paydaşlarıyla birlikte masaya yatırılmış olacak.