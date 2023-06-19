Sigorta girişi 1999-2008 arası olanlara erken emeklilik hakkı çıktı! Başlangıcı 5 yıl öne çekiyor! Gün prim yaş SGK tablosu

Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç farklı sigorta kolu bulunuyor. Bu sigorta kollarında çalışanlar emeklilik hakkı kazanmak için belirli bir sigortalılık süresini tamamlamaları gerekiyor. Ancak erken emeklilik için gereken süre çalışanın bağlı olduğu sigorta kolu ve doğum tarihine göre değişiklik gösteriyor.
5 YIL ÖNE ÇEKECEK
Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor.
Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.
Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.