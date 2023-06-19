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    • Ekonomi
    • 20.06.2023 08:29
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    • 20.06.2023 08:29
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    Sigorta girişi 1999-2008 arası olanlara erken emeklilik hakkı çıktı! Başlangıcı 5 yıl öne çekiyor! Gün prim yaş SGK tablosu

    Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Her bir sigorta kolu, erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı konusunda farklı kurallar içeriyor. Öte yandan bazı meslek gruplarında süre daha az olabiliyor veya emeklilik için farklı bir kriter uygulanabiliyor. Öte yandan 1 milyondan fazla kişiye kapsayan 9000 prim gününün 7200'e çekilmesi hakkında bilgiler akıllara geldi. Son zamanlarda gündeme gelen bir diğer konu ise 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren prim günü düzenlemesi oldu. Bu bağlamda bu kişiler 5 yıl erken emekli olacak.

    1 milyonu aşkın kişiye müjde verildi! Emeklilik yaşı....

    Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç farklı sigorta kolu bulunuyor. Bu sigorta kollarında çalışanlar emeklilik hakkı kazanmak için belirli bir sigortalılık süresini tamamlamaları gerekiyor. Ancak erken emeklilik için gereken süre çalışanın bağlı olduğu sigorta kolu ve doğum tarihine göre değişiklik gösteriyor.

    5 YIL ÖNE ÇEKECEK

    Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor.

    Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.

    Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.

        Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999-30.01.2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır.

        Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek.

        Ancak primi dolsa da yaşı beklemek gerekecek. 01.05.2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş ile başlayan ve 65'e kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşının tamamlanması gerekiyor.

            Yapılacak 1800 günlük indirim ile bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kurlular da 7200 gün ile emekli olabilecek.

            Yine kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Bu arada EYT'liler içinde henüz 9 bin günü doldurmamış Bağ-Kur'lular yasa düzenlemesi kapsamına girerlerse 7200 günleri varsa hemen emekli olabilecekler.
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            Haberler Ekonomi Sigorta girişi 1999-2008 arası olanlara erken emeklilik hakkı çıktı! Başlangıcı 5 yıl öne çekiyor! Gün prim yaş SGK tablosu
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