Asgari ücrette karar zamanı: Yarın komisyon toplanıyor! Kaç lira olabilir?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Kurban bayramı öncesinde belli olacak. Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başladı. Takvimin sıkışık olması sebebiyle toplantılarda konular hızlıca ele alınıyor. Bu yüzden ilk toplantıda da taraflar taleplerini masaya getirdiler.
İkinci toplantı yarın gerçekleşecek. Burada da rakamların netleşebileceğini bekliyoruz. Üçüncü toplantı sonrası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.
İLK TOPLANTIDA NE KONUŞULDU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaparken masada talepler de dile getirildi. Bu taleplere göre işçi tarafı 11 bin 830 TL ücret istiyor. Bu da asgari ücrete yüzde 38-39 civarında bir artış anlamını taşıyor. Türk-İş'in bu talebine karşı işveren tarafı TİSK ise 10 bin lira net rakam olmasını istediklerini masaya getirdi. Ancak TİSK tarafı özellikle destekler ve teşviklerin devam etmesi durumunda bu rakamın üzerine de çıkabileceklerini masada taraflara bildirdi.