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    Asgari ücrette karar zamanı: Yarın komisyon toplanıyor! Kaç lira olabilir?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı yarın yapacak. Yeni ücret haftaya açıklanabilir. Kaç lira olabilir? Tahminler yüzde 30 zam olacağı yönünde...

    Asgarı ücrette karar zamanı

    Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Kurban bayramı öncesinde belli olacak. Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başladı. Takvimin sıkışık olması sebebiyle toplantılarda konular hızlıca ele alınıyor. Bu yüzden ilk toplantıda da taraflar taleplerini masaya getirdiler.


    İkinci toplantı yarın gerçekleşecek. Burada da rakamların netleşebileceğini bekliyoruz. Üçüncü toplantı sonrası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

    İLK TOPLANTIDA NE KONUŞULDU
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaparken masada talepler de dile getirildi. Bu taleplere göre işçi tarafı 11 bin 830 TL ücret istiyor. Bu da asgari ücrete yüzde 38-39 civarında bir artış anlamını taşıyor. Türk-İş'in bu talebine karşı işveren tarafı TİSK ise 10 bin lira net rakam olmasını istediklerini masaya getirdi. Ancak TİSK tarafı özellikle destekler ve teşviklerin devam etmesi durumunda bu rakamın üzerine de çıkabileceklerini masada taraflara bildirdi.

        Bu da işverenlerin aslında rakam konusunda esnek davranabileceğini gösterdi. Burada 11.830 TL net ücretin 830 TL'sinin asgari ücret desteği olarak İŞKUR tarafından karşılanması ve işverenin 11.000 TL ödemesi de talepler arasında yer aldı.

        İki tarafın ortak bir noktada buluşması durumunda ise rakamın 10 bin 650 TL olması ve yüzde 25 artış yapılması da pazarlık sırasında konuşulanlar arasında bulunuyor. Bu durumda ise işveren 10.000 TL öderken kalan 650 TL asgari ücret desteği olarak İŞKUR tarafından karşılanacak.

        Bu noktada desteğin daha önceki yıllarda olduğu gibi işveren ödemelerinden mahsup edilmeyip doğrudan işçiye ödenmesi de gündeme geldi.
        Bu konuda da Kabinede karar alınması bekleniyor. Ayrıca asgari ücretten gelir vergisi alınmaması ve tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısmın vergiden muaf tutulması da devam edecek. Ayrıca asgari ücretlilerin vergi diliminden etkilenmemesi uygulamasına da devam edilecek.



            KAÇ LİRA OLABİLİR
            Yapılan asgari ücret artışlarına baktığımızda hep enflasyonun üzerinde bir artış görüyoruz. Enflasyon artı refah payı şeklinde artışlar gerçekleşti. Son iki yılda ara zamlar yapıldığı için toplam artış yüzde 200'ü bulmuş durumda. Geçen yılda iki artış ile birlikte yüzde 100'e yakın bir zam yapılmıştı. Bu yıl da ara zamda bizim tahminimiz yüzde 30-35 arasında bir artışın yapılması. Net asgari ücret 11.058 lira ile 11.500 TL arasında bir rakama ulaşabilir.

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            Üvey anne
            Haberler Ekonomi Asgari ücrette karar zamanı: Yarın komisyon toplanıyor! Kaç lira olabilir?
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