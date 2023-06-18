Asgari ücrette karar zamanı: Yarın komisyon toplanıyor! Kaç lira olabilir?

İLK TOPLANTIDA NE KONUŞULDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaparken masada talepler de dile getirildi. Bu taleplere göre işçi tarafı 11 bin 830 TL ücret istiyor. Bu da asgari ücrete yüzde 38-39 civarında bir artış anlamını taşıyor. Türk-İş'in bu talebine karşı işveren tarafı TİSK ise 10 bin lira net rakam olmasını istediklerini masaya getirdi. Ancak TİSK tarafı özellikle destekler ve teşviklerin devam etmesi durumunda bu rakamın üzerine de çıkabileceklerini masada taraflara bildirdi.