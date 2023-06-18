20 milyona yeni maaş: Zam oranı hesaplanıyor! Gözler refah payında...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilirken, ipuçları da gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; bu yılın ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.26 çıkmıştı.
Merkez Bankası'nın önceki gün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 2.81 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek.
GÖZLER REFAH PAYINDA
Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, bu tahmine göre yüzde 18.49 olacak. Toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 16.30 olarak gerçekleşecek. Ancak artışlar bunlarla sınırlı kalmayacak.