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    20 milyona yeni maaş: Zam oranı hesaplanıyor! Gözler refah payında...

    Memurlar ve emekliler Temmuz zammını beklerken, Piyasa Katılımcıları Anketi’nden ipucu geldi. Gözler bu oranlara ilave edilecek refah payına çevrildi...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    20 milyona yeni maaş

    Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilirken, ipuçları da gelmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; bu yılın ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.26 çıkmıştı.

    Merkez Bankası'nın önceki gün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 2.81 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek.

    GÖZLER REFAH PAYINDA
    Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, bu tahmine göre yüzde 18.49 olacak. Toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 16.30 olarak gerçekleşecek. Ancak artışlar bunlarla sınırlı kalmayacak.



        KADEMELİ EK ZAM
        SSK ve Bağ-Kur'luların ilk 6 aylık enflasyon oranındaki Temmuz zammı, eklenecek refah fayı ile artırılacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yönelik yapılacak kademeli zam da bu kapsamda değerlendirilecek. Aylık miktarına göre farklı zam oranları masada bulunuyor. Burada yüzde 30 ile 45 arasında zam formülü dile getiriliyor.



        FARK ÖDENECEK
        Memurlara yapılan artışlar memur emeklilerinin aylıklarına da yansıtılacak. Memur emeklileri Temmuz maaşlarını zam oranı belirlenmeden almış olacağından, zam farkı sonradan ödenecek. Maaşını aylık alan memur emeklilerine 1 aylık zam farkı verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar Temmuz'da maaşlarını zam yansıtılmış olarak alacak.

        8.221 TL İLAVE ARTIŞ
        Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 11 bin 848 lirayken, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini tutarsa 13 bin 779 liraya yükselecek. Bu maaşın 22 bin lira yapılması için verilecek refah payı 8 bin 221 liralık artış getirecek. Bu artışın tamamı yüzdelik zamla sağlanabileceği gibi, seyyanen zamla yapılabilecek. İkisi birden de uygulanabilecek.

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        Üvey anne
        Haberler Ekonomi 20 milyona yeni maaş: Zam oranı hesaplanıyor! Gözler refah payında...
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