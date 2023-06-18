20 milyona yeni maaş: Zam oranı hesaplanıyor! Gözler refah payında...

8.221 TL İLAVE ARTIŞ

Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 11 bin 848 lirayken, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini tutarsa 13 bin 779 liraya yükselecek. Bu maaşın 22 bin lira yapılması için verilecek refah payı 8 bin 221 liralık artış getirecek. Bu artışın tamamı yüzdelik zamla sağlanabileceği gibi, seyyanen zamla yapılabilecek. İkisi birden de uygulanabilecek.

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