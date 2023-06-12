Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv piyasasındaki fırsatçı ve stokçulara darbe! 35 milyon TL'yi aşkın para cezası!

Bakanlık konuya ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Kamuoyunun malumları olduğu üzere, Kovid-19 salgınının etkisiyle otomotiv sektöründe üretim, tedarik ve lojistik alanlarında küresel çapta yaşanan sorunlar doğal olarak ülkemiz otomotiv sektörünü de etkilemiş ve otomotiv piyasasında arz ve talep dengesizliğine neden olmuştur. Bununla birlikte, ülkemizde otomotiv sektöründeki arz ve talep dengesizliğini fırsat bilerek stokçuluk veya spekülatif fiyat artışı yapmaya çalışanlar maalesef ortaya çıkmıştır.

Otomotiv sektöründe meydana gelen söz konusu arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı Bakanlığımızca ilk günden itibaren gerekli tedbirlerin alınması amacıyla azami özen ve hassasiyet gösterilmiştir.