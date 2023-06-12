Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv piyasasındaki fırsatçı ve stokçulara darbe! 35 milyon TL'yi aşkın para cezası!

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada "Tüketicilerin araca erişiminin kolaylaştırılması amacıyla söz konusu sektördeki arz ve talep şartlarına bağlı olarak alternatif politika araçlarının veya düzenlemelerin uygulamaya alınması konusunda gerekli tüm adımlar atılacaktır" dedi.
Bakanlık konuya ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:
"Kamuoyunun malumları olduğu üzere, Kovid-19 salgınının etkisiyle otomotiv sektöründe üretim, tedarik ve lojistik alanlarında küresel çapta yaşanan sorunlar doğal olarak ülkemiz otomotiv sektörünü de etkilemiş ve otomotiv piyasasında arz ve talep dengesizliğine neden olmuştur. Bununla birlikte, ülkemizde otomotiv sektöründeki arz ve talep dengesizliğini fırsat bilerek stokçuluk veya spekülatif fiyat artışı yapmaya çalışanlar maalesef ortaya çıkmıştır.
Otomotiv sektöründe meydana gelen söz konusu arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı Bakanlığımızca ilk günden itibaren gerekli tedbirlerin alınması amacıyla azami özen ve hassasiyet gösterilmiştir.
Bu kapsamda, Bakanlığımızca ilk olarak, otomotiv piyasasında ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Söz konusu kısıtlama kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 Milyon 110 Bin 527 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Ayrıca, Bakanlığımızca stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 Milyon 292 Bin 360 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.