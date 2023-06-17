Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: "Refah artışını sağlayacak modelle devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün önce Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle, ardından da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle bir araya geldi. Şimşek, "Bu dönemde, yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Banka yöneticileriyle yapılan toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Şimşek, toplantının bir istişare toplantısı olduğunu, Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuklarını söyledi. Şimşek, "İlginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar ilgi olacağını (basının toplantıya ilgisi) beklemiyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar..." ifadelerini kullandı.

AİLELERE 4.5 MİLYAR TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4.5 milyar lira ödeme yaptıklarını, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 35 milyar lirayı aştığını söyledi. Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3.5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850-bin 250 lira arasında destek verdiklerini belirten Göktaş, "Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ile bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4.5 milyar lira ödeme yaptık. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında, hanelerimize aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 110-221 lira arasında ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bugüne kadar Çocuk Desteği kapsamında 6.3 milyon çocuk için hanelere toplam 7.7 milyar lira ilave ödeme gerçekleştirdiklerini aktaran Göktaş, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da toplam 5.1 milyar lira destek sağladıklarını söyledi.