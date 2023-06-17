Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: "Refah artışını sağlayacak modelle devam edeceğiz"

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBB üyesi banka yöneticileriyle yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 17 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    ‘Refah artışını sağlayacak modelle devam edeceğiz’

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün önce Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle, ardından da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle bir araya geldi. Şimşek, "Bu dönemde, yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

    Banka yöneticileriyle yapılan toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Şimşek, toplantının bir istişare toplantısı olduğunu, Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuklarını söyledi. Şimşek, "İlginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar ilgi olacağını (basının toplantıya ilgisi) beklemiyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar..." ifadelerini kullandı.

    AİLELERE 4.5 MİLYAR TL
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4.5 milyar lira ödeme yaptıklarını, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 35 milyar lirayı aştığını söyledi. Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3.5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850-bin 250 lira arasında destek verdiklerini belirten Göktaş, "Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ile bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4.5 milyar lira ödeme yaptık. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında, hanelerimize aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 110-221 lira arasında ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bugüne kadar Çocuk Desteği kapsamında 6.3 milyon çocuk için hanelere toplam 7.7 milyar lira ilave ödeme gerçekleştirdiklerini aktaran Göktaş, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da toplam 5.1 milyar lira destek sağladıklarını söyledi.



    OTO'FARK'
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 ila yüzde 63 arasında değişen oranlarda zam yapılmasını talep etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne gönderilen yazıda, İSPARK ücretlerinde güncelleme yapılarak artışa gidilmesi istendi.

    İSPARK zamlı tarife teklifinde, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de, araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin, 28 liradan 45 liraya çıkması istendi.



    E-TİCARETTE SİPARİŞ İPTALLERİNE CEZA
    Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerin artması üzerine, bu işlemleri yapan firmaları, kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı konusunda uyardı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı, temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin Bakanlığa ulaşan başvuruların yakından takip edildiğinin altı çizildi.



        KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BAYRAMDA ÜCRETSİZ
        Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. KGM sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan başlayarak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan 1 Temmuz Cuma gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

        ADALARA AKIN VAR
        Türkiye'nin önemli doğa ve deniz turizmi merkezlerinden Kuzey Ege ve Güney Marmara adalarındaki işletmelerde Kurban Bayramı tatili rezervasyonları yoğunlaştı. İdari izinle 9 güne uzatılan tatil öncesi Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada, Balıkesir'in Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarındaki turizm işletmelerinde rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı. Bayram sonrasında da hareketliliğin süreceği belirtildi. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Bütün otellerimiz, pansiyonlarımız ve kamp alanlarımızda rezervasyonlarımız dolu" dedi.

        2 MİLYON ÜCRETLİ ABONEYE ULAŞTI
        Turkcell'in bireysel bulut depolama servisi lifebox'ın ücretli abone sayısı 2 milyona ulaştı. 7 yıldır kullanıcılarının fotoğraf, video, rehber, müzik ve ofis dosyalarını saklayan lifebox kendi rekorunu kırdı. 8 milyon kayıtlı kullanıcısı olan lifebox, bugüne kadar toplam boyutu yaklaşık 15 petabayt'ı bulan 8.6 milyar dosyayı yedekledi. 1 petabayt'ın 10 bin saatlik TV programına denk geldiği göz önüne alındığında, lifebox'ın depoladığı dosyalar, 30 yıl hiç uyumadan izlenebilecek 150 bin saatlik TV programına eşit.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vermem seni ellere
        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: "Refah artışını sağlayacak modelle devam edeceğiz"
            loading
            SON DAKİKA