AB ülkelerinin Türkiye'ye uyguladığı vize rezilliği ortaya çıktı! Şikayetlerde patlama yaşandı

AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetlerde patlama yaptı. Şikayetvar'ın verilerine göre, aracı şirketlerle ilgili şikayetler yüzde 191, büyükelçilik ve konsolosluklarla ilgili şikayetler ise yüzde 181 arttı. 'Randevu tarihlerinin uzunluğu', 'haksız yere reddedilen başvurular', 'aracı firmalarla iletişim kuramama' en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı. En çok şikayet Mayıs'ta yapılırken, en çok şikayetin geldiği büyükelçilik ise Almanya oldu. Bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:
HİZMET ÜCRETİ FAZLA ALINDI
Vize şirketi evrakları eksik söylediği için Amerika'dan ret aldım. Hizmet ücretini de vize ücretinden fazla aldılar. Turistik vize başvurumuz reddedildi. Buradaki şirketlerimizde 140 çalışanımız var. Yani bir yere gideceğimiz, kaçacağımız yok. Birçok Alman firmasıyla iş yapıyoruz. Ürettiğimiz ekipmanların bazı parçalarını Almanya'dan ithal ediyoruz. Bu kadar iş ortaklığına rağmen başımıza böyle bir şey geldi.
EŞİMLE AYLARDIR AYRIYIZ
10 Şubat'ta Almanya Konsolosluğu'ndan aile birleşimi vize başvurusu talebinde bulundum. Hâlâ bekliyorum. Aylardır eşimle ayrı yaşıyoruz. Lütfen randevu atamaları yapılsın. Polonya Konsolosluğu çalışma belgemin tam olmasına rağmen başvurumu reddetti.
Neymiş çalışma davetiyem inandırıcı değilmiş. Türkler'in gelmesini istemiyorlar. Daha önce 2 kere Schengen vizesi aldım. Çoğu Schengen ülkesi 19 ülkeye giriş-çıkış yapmama rağmen şu anda ret verildi. Konaklama yeri güven vermiyormuş. Evraklara Disneyland biletimi de ekledim ama sonuç olumsuz oldu.
BAKANLIK ONAYLADI KONSOLOS REDDETTİ
Tam 5 ay 13 gündür Polonya vizesi almaya çalışıyorum. Fakat bir tane boş randevuya denk gelmedim. Tam olarak 1 ay önce Charles Üniversitesi'nden tıp öğrencisi olarak yazın 1 aylık research grubuna kabul aldım.
Ama bir randevu dahi alamıyorum. Fransa için yapmış olduğum çalışma vize başvurum konsolosluk tarafından reddedildi. Fransa'daki işverenimin Fransa Çalışma Bakanlığı'ndan onay almasına, iş sözleşmesi yapılmasına rağmen ret yanıtı aldım. Hollanda, doğum yapacak eşimin yanına kısa süreli vize başvuru talebimi 2 sefer reddetti.