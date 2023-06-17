AB ülkelerinin Türkiye'ye uyguladığı vize rezilliği ortaya çıktı! Şikayetlerde patlama yaşandı

AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetlerde patlama yaptı. Şikayetvar'ın verilerine göre, aracı şirketlerle ilgili şikayetler yüzde 191, büyükelçilik ve konsolosluklarla ilgili şikayetler ise yüzde 181 arttı. 'Randevu tarihlerinin uzunluğu', 'haksız yere reddedilen başvurular', 'aracı firmalarla iletişim kuramama' en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı. En çok şikayet Mayıs'ta yapılırken, en çok şikayetin geldiği büyükelçilik ise Almanya oldu. Bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:



HİZMET ÜCRETİ FAZLA ALINDI

Vize şirketi evrakları eksik söylediği için Amerika'dan ret aldım. Hizmet ücretini de vize ücretinden fazla aldılar. Turistik vize başvurumuz reddedildi. Buradaki şirketlerimizde 140 çalışanımız var. Yani bir yere gideceğimiz, kaçacağımız yok. Birçok Alman firmasıyla iş yapıyoruz. Ürettiğimiz ekipmanların bazı parçalarını Almanya'dan ithal ediyoruz. Bu kadar iş ortaklığına rağmen başımıza böyle bir şey geldi.