700 bin işçiye ikramiye: Kamu çalışanları için takvim açıklandı! Ne kadar ödeme yapılacak?

Toplu iş sözleşmesi ile taban ücretleri 15 bin liraya yükseltilen, ilk 6 aylık zam oranı ise yüzde 45 olarak belirlenen kamu işçilerine, şimdi de ilave tediye ödemesi (ikramiye) için kollar sıvandı. 13 günlük ikramiye ödemesi önümüzdeki hafta yapılacak.





26 GÜNÜ ÖDENMİŞTİ

700 bini aşkın kamu işçisine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. İlk 13 günlük tutar 27 Ocak'ta verilirken, ikinci 13 günlük ikramiye 14 Nisan'da yatırılmıştı. Şimdi de kalan 26 günlük ödemenin takvimi belli oldu.