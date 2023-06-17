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    700 bin işçiye ikramiye: Kamu çalışanları için takvim açıklandı! Ne kadar ödeme yapılacak?

    Kamu işçilerinin 26 günlük ikramiyesi için takvim belli oldu. Bu ödemelerin ilk 13 günlük bölümü 23 Haziran’da 700 bin işçinin hesabına yatırılacak.

    700 bin işçiye ikramiye

    Toplu iş sözleşmesi ile taban ücretleri 15 bin liraya yükseltilen, ilk 6 aylık zam oranı ise yüzde 45 olarak belirlenen kamu işçilerine, şimdi de ilave tediye ödemesi (ikramiye) için kollar sıvandı. 13 günlük ikramiye ödemesi önümüzdeki hafta yapılacak.



    26 GÜNÜ ÖDENMİŞTİ
    700 bini aşkın kamu işçisine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. İlk 13 günlük tutar 27 Ocak'ta verilirken, ikinci 13 günlük ikramiye 14 Nisan'da yatırılmıştı. Şimdi de kalan 26 günlük ödemenin takvimi belli oldu.

    Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere bu yıl verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



    İŞTE YENİ TAKVİM
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere 26 günlük ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

        Kamu işçilerinde en düşük ücret toplu iş sözleşmesiyle brüt 21 bin 750 liraya yükselirken, bu ücrete göre 13 günlük tediye tutarı 7 bin 685 lira olacak. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklılık gösterecek.

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        Haberler Ekonomi 700 bin işçiye ikramiye: Kamu çalışanları için takvim açıklandı! Ne kadar ödeme yapılacak?
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