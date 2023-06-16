Yeni asgari ücret formülü! Bu ay başvur az öde I Borçlanma ve İHYA'da tutarlar artıyor! Ne kadar fark oluşacak?

Asgari ücrete yapılacak ara zam, prim kazanmak için başvurulan borçlanma ve ihyada yapılacak ödemeleri artıracak. Bu nedenle bu ay bitmeden başvurana, artıştan etkilenmeden emeklilik yolu açılacak.
23 BİN TL FARK
Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Şimdi doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 106,75 lira, aylık 3 bin 202 lira 56 kuruş ödüyor.
Eğer asgari ücret yüzde 30 artarsa en düşük borçlanma tutarı günlük 138,77, aylık 4 bin 163 lira 33 kuruşa yükselecek. 18 aylık askerlik borçlanması 57 bin 646 liradan 74 bin 939 liraya çıkarken, 17 bin 293 liralık fark ortaya çıkacak. 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması da 23 bin 58 lira artacak. Bu ay harekete geçen 76 bin 861 lira öderken, Temmuz'dan itibaren başvuru yapanın 99 bin 919 lira yatırması gerekecek.
GURBETÇİYE YENİ TUTAR
Yurt dışı borçlanmasında da en az brüt asgari ücretin yüzde 45'i oranında ödeme yapılıyor. Şimdi yurt dışı borçlanması yapanlar günlük en az 150,12, aylık 4 bin 503 lira veriyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 30 artarsa günlük 195,15, aylık 5 bin 854 liraya çıkacak. 1 Temmuz'dan itibaren başvuranlar için borçlanma maliyeti her ay için bin 351 lira artacak.