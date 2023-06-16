Yeni asgari ücret formülü! Bu ay başvur az öde I Borçlanma ve İHYA'da tutarlar artıyor! Ne kadar fark oluşacak?

Asgari ücrete yapılacak ara zam, prim kazanmak için başvurulan borçlanma ve ihyada yapılacak ödemeleri artıracak. Bu nedenle bu ay bitmeden başvurana, artıştan etkilenmeden emeklilik yolu açılacak.

23 BİN TL FARK

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Şimdi doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 106,75 lira, aylık 3 bin 202 lira 56 kuruş ödüyor.