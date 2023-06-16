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    Yeni asgari ücret formülü! Bu ay başvur az öde I Borçlanma ve İHYA'da tutarlar artıyor! Ne kadar fark oluşacak?

    Borçlanma ve ihya maliyeti Temmuz’da asgari ücretle birlikte artacak. Eksik primleri daha az ödeme yaparak tamamlamak için bu ay sonuna kadar başvurmak yetecek.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Bu ay başvur az öde

    Asgari ücrete yapılacak ara zam, prim kazanmak için başvurulan borçlanma ve ihyada yapılacak ödemeleri artıracak. Bu nedenle bu ay bitmeden başvurana, artıştan etkilenmeden emeklilik yolu açılacak.

    23 BİN TL FARK
    Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Şimdi doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 106,75 lira, aylık 3 bin 202 lira 56 kuruş ödüyor.

    Eğer asgari ücret yüzde 30 artarsa en düşük borçlanma tutarı günlük 138,77, aylık 4 bin 163 lira 33 kuruşa yükselecek. 18 aylık askerlik borçlanması 57 bin 646 liradan 74 bin 939 liraya çıkarken, 17 bin 293 liralık fark ortaya çıkacak. 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması da 23 bin 58 lira artacak. Bu ay harekete geçen 76 bin 861 lira öderken, Temmuz'dan itibaren başvuru yapanın 99 bin 919 lira yatırması gerekecek.

    GURBETÇİYE YENİ TUTAR
    Yurt dışı borçlanmasında da en az brüt asgari ücretin yüzde 45'i oranında ödeme yapılıyor. Şimdi yurt dışı borçlanması yapanlar günlük en az 150,12, aylık 4 bin 503 lira veriyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 30 artarsa günlük 195,15, aylık 5 bin 854 liraya çıkacak. 1 Temmuz'dan itibaren başvuranlar için borçlanma maliyeti her ay için bin 351 lira artacak.

        ÖDEME İÇİN SÜRE VAR
        Borçlanma ve ihya ödemelerini mevcut tutardan yapmak için bu ay sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmak yeterli olacak. Ödeme için ise SGK'nın tebligat tarihinden itibaren borçlanmada 1 ay, ihyada 3 ay süre olacak.



        İHYA NASIL DEĞİŞECEK?
        İHYA için başvuru yapmaya hazırlanan Bağ-Kur'luların da Temmuz'dan itibaren başvurursa yapacağı ödeme artacak. Dondurulmuş sürelerin ihyasında her gün için en az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödeniyor. Şimdi ihya başvurusu yapan 1 aylık ihya için 3 bin 452 lira ödüyor. Bu tutar da asgari ücret yüzde 30 artarsa 4 bin 488 liraya yükselecek. 1 aylık ihyada bin 36 lira fark ortaya çıkacak.

        GÖZLER 19 HAZİRAN'DA
        Milyonların gözü asgari ücrete ara zam için 19 Haziran Pazartesi günü yapılacak toplantıda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bu tarihte gerçekleştirecek. Başkan Tayyip Erdoğan asgari ücretle ilgili "İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum" derken, en geç 26 Haziran'da zam oranının açıklanması bekleniyor.

            Asgari ücrette gündeme gelen ağırlıklı formül yüzde 30-35'lik bir artışı gösteriyor. Eğer 2022 Temmuz'undaki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa yeni asgari ücret net 11 bin 58, brüt 13 bin 10 liraya yükselecek. Asgari ücret eğer yüzde 35 zam yapılırsa da net 11 bin 484, brüt 13 bin 510 liraya ulaşacak.

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            Haberler Ekonomi Yeni asgari ücret formülü! Bu ay başvur az öde I Borçlanma ve İHYA'da tutarlar artıyor! Ne kadar fark oluşacak?
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