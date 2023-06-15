Borsa günü yükselişle tamamladı!

Bankacılık endeksi yüzde 4,71, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,38 ile gıda, içecek oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, yüksek enflasyonla mücadele de faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti. Analistler, Fed ve ECB'nin kararlarının ardından piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.