Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Aldatıcı reklamlara ceza yağdı

Reklam Kurulu, bu yılın 5 ayında aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle bin 31 dosya hakkında durdurma cezası verirken, 39 milyon 555 bin 306 liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kurulun son toplantısının ana gündem başlıklarından birisi de vize almak isteyen vatandaşları yanıltarak konsolosluk yetkili temsilcisi izlenimi veren internet sitelerinin faaliyetleri oldu.

Bu kapsamda, 8 firma hakkında durdurma ve idari para cezası verilmesi, ayrıca ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesi kararlaştırıldı. Kurul, kullanıcı deneyimlerine yönelik sahte yorumları da toplantısında ele aldı.

Bu şekilde, satıcı, sağlayıcılar ya da satılan ürün hakkında haksız rekabete ve tüketici mağduriyetine yol açacak şekilde gerçek dışı algıya sebebiyet veren uygulamalar ele alındı. Söz konusu eylemlerde bulunanlar hakkında durdurma ve idari para cezası verilmesine, ayrıca ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verildi.

Barış ŞİMŞEK