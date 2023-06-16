Mayıs ayı bütçe rakamları belli oldu!

Nisan'da 132.5 milyar lira açık veren bütçe, Mayıs'ta kurumlar vergisi ve ÖTV gelirlerinin etkisiyle fazla verdi. Mayıs'ta bütçe gelirleri yüzde 72.9 artarak 549.4 milyar liraya çıkarken, bütçe giderleri de yüzde 147.7'lik yükselişle 430.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirlerinin yüzde 75.1 artarak 507.4 milyar liraya ulaştığı Mayıs'ta, bütçe fazlası 118.9 milyar lira oldu.

Bu yılın ilk 5 ayında ise bütçe giderleri yüzde 95.4 artışla 1 trilyon 875 milyar liraya yükseldi. Faiz giderleri yüzde 95.2 artarak 237 milyar 869 milyon lira oldu. İlk 5 ayda bütçe gelirleri yüzde 48.7 artışla 1 trilyon 612 milyar liraya çıktı. Vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın Ocak-Mayıs dönemine göre yüzde 55.6 artarak 1 trilyon 371 milyar 153 milyon liraya ulaştı.

5 AYDA 482 BİN KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 oranında azalarak 113 bin 276 oldu. Konut satışı bir önceki aya göre ise yüzde 32.2 arttı. Aylık bazda bu yılın en yüksek satışı yakalandı. Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.3 azalışla 482 bin 143 olarak gerçekleşti. Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, Mayıs'ta yüzde 46.9 azalışla 3 bin 167'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde yabancı payı yüzde 2.8 oldu.



'CENTİLMENLİK' 48 FİRMAYI YAKTI

Rekabet Kurulu'nca, firmalar arasındaki işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Kurul, işgücü piyasasındaki 'çalışan ayartmama anlaşması' yapılıp yapılmadığına yönelik çoğunluğu e-ticaret, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren 48 teşebbüs hakkında resen soruşturma başlatmıştı.



ECB FAİZİ 22 YILIN ZİRVESİNE ÇIKARDI

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, art arda sekizinci kez faiz oranlarını yükseltti. Böylece ECB'den yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 4'e, mevduat faizinin yüzde 3.50'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4.25'e yükseltildiği kaydedildi. Banka böylece mevduat faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3.5'e çıkardı.



ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Ücretli çalışan sayısı, Nisan'da geçen yıla göre yüzde 3.7 artış gösterdi. Sanayi, inşaat ve ticarethizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Nisan 2022'de 13 milyon 997 bin 517 iken, bu yıl Nisan'da yüzde 3.7 artışla 14 milyon 516 bin 688 kişiye yükseldi. Sanayide yüzde 1, inşaatta yüzde 11.3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4.1 artış oldu.