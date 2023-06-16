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    KOSGEB'den 10 milyon liraya varan dev destek! Kimler yararlanabiliyor?

    KOSGEB, iş birliği yaparak büyümek isteyen firmalara geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan destek sağlıyor. İşte bu desteği almanın yolları...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    İş birliği yapana 10 milyon TL

    İşini büyütmek isteyen firmaların iş birliğiyle büyümesi destekleniyor. KOSGEB'in İş Birliği Destek Programı'yla büyümek için iş birliği yapan firmalara geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan destek sağlanıyor. İşte desteğin detayları:



    HANGİ MODELLER UYGULANIYOR?
    İlk model İşletici Kuruluş Modeli. Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü bu ortaklık modelinde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor.

    Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modeli olan Proje Ortaklığı Modeli'nde ise 10 milyon liraya varan destek imkanı bulunuyor.



    KİMLER YARARLANABİLİYOR?
    - KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif durumdaki gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler proje başvurusu yapabiliyor.

    - Proje başvurusunda, iş birliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor. Ancak ortayüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek iş birliklerinde en az 3, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek iş birliklerinde en az 2, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterli.

        - İşletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekiyor. Ancak büyük işletme ile iş birliği yapılması veya proje ortağı işletmenin İŞGEM/TEKMER bünyesinde faaliyet göstermesi halinde bu süreye bakılmıyor.



        NASIL BAŞVURULUYOR?
        KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden İş Birliği Destek Programı Ön Başvuru Formu doldurularak başvuru yapılabiliyor.



        GERİ ÖDEMELİ DESTEĞİN GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
        Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, programın tamamlanma tarihinden itibaren 12 ayı ödemesiz olmak üzere, 4'er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılıyor. İlk taksitin geri ödeme tarihi, programın tamamlanma tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günü...



            HANGİ GİDERLER DESTEKLENİYOR?
            Kurul kararı ile onay verilen personel, makine, teçhizat ve kalıp, hammadde ve malzeme, yazılım, hizmet alımı ve diğer giderler için destek sağlanıyor.

            PROJE DESTEK ORANI NEDİR?
            Personel gideri hariç tüm giderler için yüzde 60.

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            343 oy için köstebek devrede
            Haberler Ekonomi KOSGEB'den 10 milyon liraya varan dev destek! Kimler yararlanabiliyor?
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