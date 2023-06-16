KOSGEB'den 10 milyon liraya varan dev destek! Kimler yararlanabiliyor?

İşini büyütmek isteyen firmaların iş birliğiyle büyümesi destekleniyor. KOSGEB'in İş Birliği Destek Programı'yla büyümek için iş birliği yapan firmalara geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan destek sağlanıyor. İşte desteğin detayları:
HANGİ MODELLER UYGULANIYOR?
İlk model İşletici Kuruluş Modeli. Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü bu ortaklık modelinde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor.
Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modeli olan Proje Ortaklığı Modeli'nde ise 10 milyon liraya varan destek imkanı bulunuyor.
KİMLER YARARLANABİLİYOR?
- KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif durumdaki gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler proje başvurusu yapabiliyor.
- Proje başvurusunda, iş birliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor. Ancak ortayüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek iş birliklerinde en az 3, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek iş birliklerinde en az 2, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterli.