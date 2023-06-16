KOSGEB'den 10 milyon liraya varan dev destek! Kimler yararlanabiliyor?

İşini büyütmek isteyen firmaların iş birliğiyle büyümesi destekleniyor. KOSGEB'in İş Birliği Destek Programı'yla büyümek için iş birliği yapan firmalara geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan destek sağlanıyor. İşte desteğin detayları:





HANGİ MODELLER UYGULANIYOR?

İlk model İşletici Kuruluş Modeli. Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü bu ortaklık modelinde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor.