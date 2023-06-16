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    Ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu: "Enflasyonlar mücadelede kararlı adımlar atacağız"

    Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız’ dedi.

    Fatma Göksu
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    Ekonomi zirvesi

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün toplandı. Yılmaz, 12'nci kalkınma planının Ekim ayında hazır olacağını açıkladı.

    Orta Vadeli Plan (OVP) ile kamu politikaları ve uygulamalarının yeniden şekillendirileceğini belirten Yılmaz, "Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız" dedi. İstikrar ve güven vurgusu yapan Yılmaz, şu mesajları verdi:



    ENFLASYONLA ETKİN MÜCADELE: Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaadleri; plan, program ve eylem planları ile hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin adımlar atacağız.



    İSTİKRAR VE GÜVEN VURGUSU: İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak temel amaçtır. Bu amaca dönük olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken; cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bu doğrultuda, teknolojik atılımlarımızı devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerimizi artıracağız.

    FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ: Dünyanın ve bölgemizin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu, zorluklar kadar fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. İstikrar ve güven içinde, güçlü liderlik ve tutarlı politikalar seti ile zorlukları aşacak ve fırsatları ülkemizin menfaatleri için değerlendireceğiz.



        ORTAK AKILLA HAREKET: İlgili taraflarla istişare içinde, ortak akılla hareket edecek, STK'ların, iş dünyasının, akademinin ve sektördeki diğer paydaşların da katkı vereceği şekilde yönetim sistemimizin sunduğu hızlı ve etkin çalışma imkanlarından en üst düzeyde yararlanmaya devam edeceğiz.



        TAM KADRO KATILIM
        Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da kurul üyesi olmamasına rağmen toplantıda yer aldı.
        Fatma GÖKSU

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        Haberler Ekonomi Ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu: "Enflasyonlar mücadelede kararlı adımlar atacağız"
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