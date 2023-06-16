Ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu: "Enflasyonlar mücadelede kararlı adımlar atacağız"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün toplandı. Yılmaz, 12'nci kalkınma planının Ekim ayında hazır olacağını açıkladı.
Orta Vadeli Plan (OVP) ile kamu politikaları ve uygulamalarının yeniden şekillendirileceğini belirten Yılmaz, "Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız" dedi. İstikrar ve güven vurgusu yapan Yılmaz, şu mesajları verdi:
ENFLASYONLA ETKİN MÜCADELE: Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaadleri; plan, program ve eylem planları ile hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin adımlar atacağız.
İSTİKRAR VE GÜVEN VURGUSU: İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak temel amaçtır. Bu amaca dönük olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken; cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bu doğrultuda, teknolojik atılımlarımızı devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerimizi artıracağız.
FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ: Dünyanın ve bölgemizin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu, zorluklar kadar fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. İstikrar ve güven içinde, güçlü liderlik ve tutarlı politikalar seti ile zorlukları aşacak ve fırsatları ülkemizin menfaatleri için değerlendireceğiz.