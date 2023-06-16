Ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu: "Enflasyonlar mücadelede kararlı adımlar atacağız"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün toplandı. Yılmaz, 12'nci kalkınma planının Ekim ayında hazır olacağını açıkladı.

Orta Vadeli Plan (OVP) ile kamu politikaları ve uygulamalarının yeniden şekillendirileceğini belirten Yılmaz, "Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız" dedi. İstikrar ve güven vurgusu yapan Yılmaz, şu mesajları verdi:





ENFLASYONLA ETKİN MÜCADELE: Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaadleri; plan, program ve eylem planları ile hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin adımlar atacağız.